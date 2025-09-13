eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025 20:18

Φεστιβάλ Κορώνης: «Αριστουργήματα και συναισθήματα» την Κυριακή στην Ελεήστρια

Συναυλία με τίτλο «Αριστουργήματα και συναισθήματα» θα παρουσιαστεί αύριο Κυριακή στις 8.30 μ.μ. στην Ελεήστρια, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κορώνης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι διακεκριμένοι μουσικοί: Σπύρος Μουρίκης (κλαρινέτο), ένας από τους κορυφαίους κλαρινετίστες διεθνώς, Ιωάννα Γαϊτάνη και Ιρις Λουκά (βιολί), Τάνια Χαριτοπούλου (βιόλα), Αστέριος Πούφτης (τσέλο). Οι μουσικοί, σημαντικοί εκπρόσωποι της γενιάς τους με διακρίσεις και συνεχή παρουσία, όλα μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα πρόγραμμα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, αλλά και σπάνιας ευαισθησίας και λυρισμού. Στο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν δύο από τα σπουδαιότερα έργα της έντεχνης δυτικής μουσικής για κουαρτέτο εγχόρδων και κλαρινέτο, με μουσική του W.A. Mozart και του J. Brahms. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι 12€, 10€ και 7€, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών.

Προπωλούμενα και διαδικτυακά εισιτήρια θα έχουν έκπτωση μέσω του ticketservices.gr, στο τηλ. 210 7234567 και στο κατάστημα Αλντεμπαράν.

