Εκδήλωση μνήμης για το ολοκαύτωμα του Αετού - Φόρος τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας (βίντεο+φωτο)

Εκδήλωση μνήμης και τιμής για την 82η επέτειο από το ολοκαύτωμα του Αετού και τους εκτελεσθέντες - πυρποληθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί στο μαρτυρικό Αετό.

Ημέρα μνήμης για τη ναζιστική φασιστική θηριωδία των γερμανικών στρατευμάτων, τα οποία πυρπόλησαν και έκαψαν το χωριό, καίγοντας και εκτελώντας όσους δεν πρόλαβαν ή δεν μπόρεσαν να φύγουν από το χωριό πριν παραδοθεί στις φλόγες. Χωριό που παρά τη καταστροφή του, χάρις στους γενναίους κατοίκους κατάφερα πέτρα – πέτρα να ξαναχτιστεί.

Στο ηρώο των πεσόντων το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα, από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο.

Τα οποία ήταν από το μαρτυρικό Αετό :Αλέξιος Δημ. Γκότσης (Προκόπης) ,Θεόδωρος Κων. Καζάντζας ( Κοκώνης), Μήτρος Γρ. Ρέμπελος (Μητρογληγόρης), Κωνσταντίνος Γ. Χαϊμανάς ( Γυφτογεώργακας), Γεώργιος Θ. Γεωργιλάς, Κωνσταντίνος Π. Γκότσης (Κόρος), Γεώργιος Ι. Χαϊμανάς (Γιωργιάννης). Από γειτονικά χωριά :Κατσιάρας Κωνσταντίνος, Πετρόπουλος Μήτρος, Δημητροπούλου Γιαννούλα, Βόγκα Βασιλική (Κοπανάκι 1944), Αποστολόπουλος Μιχάλης (Κοπανάκι 1944), Μανωλόπουλος Νικόλαος, Παναγιωτόπουλος Γ. Γρηγόριος (Σελλά Τριφυλίας).

Ακολούθησε χαιρετισμός από τον αντιδήμαρχο Τριφυλίας Σωτήρη Μπακούρο εκ μέρους του Δήμου Τριφυλίας ο οποίος τόνισε πως βρισκόμαστε εδώ συνειδητά για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους πεσόντες του μαρτυρικού χωριού. Αυτούς τους ανθρώπους που μας έδωσαν τη δυνατότητα να είμαστε ελεύθεροι που έχασαν τη ζωή τους από τη θηριωδία του ναζιστικού καθεστώτος των γερμανών.

Από τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλο ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι ιερό χρέος και υποχρέωση όλων μας να είμαστε εδώ , για να τιμάμε αυτούς που έδωσαν το αίμα τους , να θυμόμαστε τι εστί φασισμός , τι εστί ναζισμός, τι είναι ακραίες ιδεολογίες. Τιμάμε δεν ξεχνάμε, θυμόμαστε και ευχόμαστε ποτέ πια η χώρα μας να μη ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε να σταματήσουν οι πόλεμοι , να μη χύνεται αίμα, βλέπουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Σε αυτή τη περίοδο της μεγάλης αστάθειας η χώρα μας είναι πυλώνας σταθερότητας και με ενότητα του λαού μας ,προέχει να είμαστε ενωμένοι στους μεγάλους στόχους. Και με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις , με ισχυρές συμμαχίες και με το διεθνές δίκαιο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τους αναθεωρητισμούς που μας χτυπάνε τη πόρτα.

Ομιλητής ήταν ο Ναπολέοντας Γκότσης, απόγονο του τυφλού πυρποληθέντα Κωνσταντίνου Π. Γκότση (Κόρου), πρώην Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Αετός Τριφυλίας», ο οποίος σημείωσε τιμούμε αυτούς που θυσιάστηκαν αλλά και αυτούς που επέζησαν και μέσα από κακουχίες έχτισαν πάλι το χωριό μας. Αναφέρθηκε στην αποφράδα εκείνη μέρα το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου του 1943 που αντί να ξημερώσει μια όμορφη φθινοπωρινή μέρα , μαύρα σύννεφα καταστροφής και θανάτου σκέπασαν τον ουρανό του Αετού.

Στο όσα έζησαν οι κάτοικοι κατά την επίθεση των γερμανών, αλλά και όλα όσα ακολούθησαν. Στη συνέχεια τόνισε ότι 82 χρόνια μετά οι λαοί απέκτησαν γνώση , εμπειρία , σημειώθηκαν βήματα προόδου , αλλά και οπισθοδρόμησης και σήμερα οι λαοί βιώνουν έναν οικονομικό πόλεμο. Τέλος τόνισε πως η συλλογική μνήμη πρέπει να είναι οδηγός μας , όχι στη λήθη, δε μπορεί να ξεχάσει ο λαός μας τέτοιες στιγμές. Ενώ αναφερόμενος στις γερμανικές αποζημιώσεις τόνισε πως αυτές πρέπει να έχουν το νόημα έμπρακτης συγνώμης.

Ακολούθησε προσκλητήριο πεσόντων και καταθέσεις στεφανιών από τον κ. Λαμπρόπουλο εκ μέρους της κυβέρνησης , τον αντιδήμαρχο Βασίλη Τζανέτο εκ μέρους του Δήμου Τριφυλίας , τον πρόεδρο της ΤΚ Αετού Ιωάννη Καμπούκο, τον Θωμά Γκανάτσιο εκ μέρους της Πυροσβεστικής, τον υποδιοικητή του ΑΤ Τριφυλίας Αθανάσιο Δήμα, τον Ορέστη Γκότση εκ μέρους των οικογενειών των θυμάτων , τον Βασίλειο Καραΐσκο εκ μέρους της εθνικής αντίστασης, τον Γρηγόρη Κωστόπουλο πρόεδρο της Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας, τον Παναγιώτη Λούτο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Συνδέσμων Τριφυλίας , τον Ηλία Ηλιόπουλο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αετού, τη Δήμητρα Γαρδίκα πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Αετού.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού σιγή και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου από τη Δημοτική Φιλαρμονική Κυπαρισσίας.