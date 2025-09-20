Εκδήλωση για τον Νικηταρά στη Νέδουσα

Στόχος της εκδήλωσης είναι η τιμή του Νικηταρά, του "ανιδιοτελούς αγωνιστή της λευτεριάς", στη γενέτειρά του. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ομιλία θα απευθύνει η ιστορικός, διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Κ. Λιακάκη, ενώ θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με δωρεάν εδέσματα για όλους. Την εκδήλωση θα διοργανώσουν η Κοινότητα Νέδουσας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέδουσας, με τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου κα της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας.