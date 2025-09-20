eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Εκδήλωση για τον Νικηταρά στη Νέδουσα

Εκδήλωση για τον Νικηταρά στη Νέδουσα

Βραδιά αφιερωμένη στον ήρωα Νικηταρά θα διοργανωθεί σήμερα Σάββατο στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία της Νέδουσας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η τιμή του Νικηταρά, του "ανιδιοτελούς αγωνιστή της λευτεριάς", στη γενέτειρά του. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ομιλία θα απευθύνει η ιστορικός, διδάκτωρ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Κ. Λιακάκη, ενώ θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με δωρεάν εδέσματα για όλους. Την εκδήλωση θα διοργανώσουν η Κοινότητα Νέδουσας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέδουσας, με τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου κα της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας.

