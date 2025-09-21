Φεστιβάλ Κορώνης: Βραδιά όπερας με τη Μάρλις Πίτερσεν σήμερα στην Ελεήστρια

Βραδιά όπερας με τη διάσημη σοπράνο Μάρλις Πίτερσεν θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, στις 8.30 μ.μ. στην Ελεήστρια, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κορώνης.

Τέσσερις διακεκριμένοι μουσικοί υπόσχονται ένα πλούσιο μουσικό ταξίδι, παρουσιάζοντας έργα από ιερή μουσική, κλασικό τραγούδι, οπερέτα, μουσική σαλονιού, μιούζικαλ και κινηματογράφο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνθέσεις των W.A. Mozart, Richard Strauss, Fritz Kreisler, Alexander Zemlinsky, Fred Raymond, Michael Gore, Claude-Michel Schönberg, Barbra Streisand και της Μαρίνας Σάττι.

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Marlis Petersen, σοπράνο. Markus Däunert, βιολί. Stephan Matthias Lademann, πιάνο. Matthias Baumhof, keyboard.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν οριστεί στα 15, 12 και 10 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18 ετών. Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του ticketservices.gr και στο κατάστημα “Αλντεμπαράν”, με δυνατότητα αγοράς προπωλημένων και διαδικτυακών εισιτηρίων με έκπτωση.