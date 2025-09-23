Αύριο ξεκινά το φεστιβάλ τέχνης στην Καρδαμύλη

Μια μέρα μας χωρίζει από την έναρξη του "Kardamili Art Doc Festival", για δεύτερη χρονιά φέτος στην Καρδαμύλη. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει αύριο στις 6 μ.μ., ενώ χθες δόθηκε συνέντευξη Τύπου στον χώρο του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ, να προηγείται της έναρξης.

Ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Γιώργος Χιουρέας, η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Τζίνα Πετροπούλου, και η καλλιτεχνική σύμβουλος, Κλεώνη Φλέσσα, παρουσίασαν το πρόγραμμα και τις παράλληλες δράσεις, τονίζοντας ότι η τέχνη μπορεί να αποτελέσει διέξοδο και να συμβάλει στην πνευματική και ψυχική μας ανάταση.

Αρχικά, ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Γιώργος Χιουρέας, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφέροντας πως «είμαστε στην τρίτη χρονιά συνεργασίας με το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ. Αυτό είναι το δεύτερο φεστιβάλ, καθώς το περσινό το θεωρούμε ως μία συνέχεια από τη μία δημοτική αρχή στην άλλη. Εχουν ήδη γίνει 16 προφεστιβαλικά event που έχουν πάει πάρα πολύ καλά σε όλα τα χωριά του Δήμου μας και τώρα από τις 24 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στην Καρδαμύλη, στην πρωτεύουσα του Δήμου μας».

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Τζίνα Πετροπούλου σημείωσε πως «το δεύτερο Φεστιβάλ Καρδαμύλης για την τέχνη ξεκινά την Τετάρτη, 24 του μηνός, και θα διαρκέσει πέντε μέρες με παραστάσεις χορού, μουσικής και προβολές ελληνικών και διεθνών ντοκιμαντέρ» σχετικών με την τέχνη σε όλες τις εκφάνσεις της. «Επισκεφθήκαμε ήδη κοινότητες της Δυτικής Μάνης με τον ηλιακό κινηματογράφο. Απευθυνθήκαμε μάλιστα και στο υπουργείο Πολιτισμού για να μπορέσουμε να διευρύνουμε τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ».

Στη συνέχεια η κα Πετροπούλου τόνισε πως στο φεστιβάλ «δίνουμε έμφαση στην προσβασιμότητα. Έτσι, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση χορού με την ομάδα “Δαγίπολις”, η οποία είναι μία μικτή ομάδα, δηλαδή τα άτομα που την αποτελούν είναι κάποια με αναπηρία και κάποια όχι. Επίσης, έχουμε μία παράσταση φλαμένκο, μία την μουσική παράσταση «Βeatbox και Αερόφωνα» από το Νίκο Δημηνάκη». Δεν παρέλειψε μάλιστα να ευχαριστήσει τον Δήμο Δυτικής Μάνης «γιατί για άλλη μια φορά μας δείχνει εμπιστοσύνη σε όλο αυτό το εγχείρημα και είναι πολύ ενδιαφέρον να και ενθαρρυντικό να βλέπουμε τοπικούς φορείς να επενδύουν στην τέχνη. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η τέχνη είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη φάση που βρισκόμαστε». Ειδικές ευχαριστίες, οι διοργανωτές απηύθυναν επίσης στους χορηγούς της διοργάνωσης, το Σύλλογο Επαγγελματιών Καρδαμύλης, την μπίρα NEMA και το Σύλλογος Γυναικών «Οι Πραστιώτισσες».

Η καλλιτεχνική σύμβουλος, Κλεώνη Φλέσσα, παρουσίασε τις παράλληλες δράσεις: «Το φεστιβάλ δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε όλες τις μορφές τέχνης. Φέτος θα κάνουμε μία μεγάλη εικαστική έκθεση στο παλιό Δημοτικό Σχολείο της Καρδαμύλης, με πέντε πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες: τον γλύπτη Λεωνίδα Μιχαλάκο, τον χαράκτη Μίλτο Πεταλά, και τους εικαστικούς Αγγελική Αντωνέα, Χρήστο Κεχαγιόγλου, και Σπύρο Μαντζαβίνο. Επίσης, θα κάνουμε μία πολύ ωραία έκθεση φωτογραφίας του Robert Rombout με τίτλο «On The Road», η οποία θα φιλοξενηθεί στο ισόγειο του ελαιοτριβείου στο Οχυρό Συγκρότημα Τρουπάκηδων – Μούρτζινου στην Παλαιά Καρδαμύλη». Στο πλαίσιο των εκθέσεων, θα φιλοξενηθεί και έκθεση Ελληνικής Γελοιογραφίας με τίτλο "Πόλεις του Κόσμου", στο βιβλιοπωλείο "Equinox", σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Γελοιογράφων. Επιπλέον, το φεστιβάλ περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές και παιδιά: «Εχουμε δώσει μεγάλη βάση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ φέτος. Έτσι, εντάσσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν τον κινηματογράφο, την τέχνη και το περιβάλλον, σε όλα τα σχολεία του Δήμου. Συγκεκριμένα, στο Γυμνάσιο και Λύκειο Καρδαμύλης, οι εικαστικοί που συμμετέχουν στην έκθεση θα δώσουν μαθήματα εικαστικών, χαρακτικής, ζωγραφικής και γλυπτικής. Είναι μία πρωτοβουλία που οι διευθυντές των σχολείων δέχτηκαν αμέσως, και ελπίζουμε να συνεχίσει και στη διάρκεια του χρόνου», δήλωσε η Τζίνα Πετροπούλου. Ειδικότερα, περιβαλλοντική δράση «Ένας περίπατος στη φύση» θα πραγματοποιηθεί στον Κάμπο και στη Στούπα, σε συνεργασία με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Δυτικής Μάνης και το Δημοτικό Κάμπου, υπό την ευθύνη του Στράτου Κεντάκη.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προβληθούν τα ακόλουθα ντοκιμαντέρ: «I Just Keep Dancing» (σκηνοθεσία Natasha Fefelova, Galina Goldfeld): Αποκαλύπτει τις δύσκολες επιλογές στη ζωή ξένων χορευτών μπαλέτου σε ρωσικές πόλεις. «Χρήστος Ρηγανάς, Της Σμίλης Γραφήματα» (σκηνοθεσία Κλεώνη Φλέσσα): Ενα πορτρέτο του βραβευμένου γλύπτη Χρήστου Ρηγανά, γνωστού για την εκφραστική του τέχνη. (παρουσία σκηνοθέτιδος). «Akeji, le souffle de la montagne» (σκηνοθεσία Mélanie Schaan, Corentin Leconte): Μια στοχαστική ταινία που ακολουθεί έναν διάσημο Ιάπωνα καλλιτέχνη και τη ζωή του στην αγκαλιά της φύσης. «Whispering Walls» (σκηνοθεσία Eylem Kaftan): Ένας κινηματογραφικός διαλογισμός πάνω στη ζωή και το έργο του πρωτοπόρου της σύγχρονης τουρκικής ζωγραφικής, Burhan Doğançay. (παρουσία σκηνοθέτιδος). «Frida Kahlo» (σκηνοθεσία Ali Ray): Μια εξερεύνηση της ζωής και του έργου της θρυλικής ζωγράφου, βασισμένη στα προσωπικά της γράμματα. «La Singla» (σκηνοθεσία Paloma Zapata): Η απίστευτη ιστορία της κωφής χορεύτριας φλαμένκο Antonia Singla, που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από τη σκηνή. «Ali Nassir Untitled» (σκηνοθεσία Siavash Aidani, Haleh Ghorbani): Αφηγείται την ιστορία του Ιρανο-Γερμανού ζωγράφου Ali Nassir. «Ο Οργανοποιός» (σκηνοθεσία Γιάννης Κωσταβάρας): Ακολουθεί έναν Ελληνα οργανοποιό με το όνειρο να δημιουργήσει το πρώτο διεθνές φεστιβάλ φλαμένκο. (παρουσία σκηνοθέτη). «Νίκος Δραγούμης, Ένας Ζωγράφος στη Σκιά της Ιστορίας» (σκηνοθεσία Κλεώνη Φλέσσα): Παρουσιάζει τη ζωή του ζωγράφου Νίκου Δραγούμη, αδελφού του Ίωνα Δραγούμη. (παρουσία σκηνοθέτιδος). «Elements of a Journey: Antoni Tàpies» (σκηνοθεσία James Scott): Ένα πειραματικό ντοκιμαντέρ για τον Καταλανό ζωγράφο Antoni Tàpies, που ολοκληρώθηκε σχεδόν 50 χρόνια μετά την έναρξη των γυρισμάτων του. Επίσης, θα διεξαχθεί ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Η αισθητική του βλέμματος» με τον κριτικό κινηματογράφου, Χρήστο Μήτση.

Τέλος, η Κλεώνη Φλέσσα αναφέρθηκε στη διευκόλυνση μεταφοράς για το κοινό από την Καλαμάτα: «Έχουμε φροντίσει να έχουμε μία πρόσβαση για τον κόσμο της Καλαμάτας, βάζοντας λεωφορείο από την Καλαμάτα στην Καρδαμύλη, ώστε να μπορούν να γυρίζουν οι άνθρωποι και να μην ταλαιπωρούνται οδηγώντας. Το λεωφορείο θα είναι διαθέσιμο την Κυριακή, την τελευταία μέρα του φεστιβάλ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 6946594160 & 6944786872.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης προσκάλεσε όλους να επισκεφθούν την Καρδαμύλη για να ζήσουν από κοντά αυτή την γιορτή της τέχνης. Ολες οι δράσεις του φεστιβάλ είναι δωρεάν για το κοινό.