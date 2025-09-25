Σύλλογος Φιλοπρόοδων Φιλιατρών: Πετυχημένη εκδήλωση του τμήματος πιάνου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η παρουσίαση του τμήματος πιάνου του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών σε συνεργασία και με την επίβλεψη του αναγνωρισμένου από το κράτος Ωδείου Μάνδρας «Ελευθέριος Καλκάνης».

Στη γεμάτη από κόσμο και ιδιαίτερα από νέα παιδιά αίθουσα του Βορρέειου Πνευματικού Κέντρου η πρόεδρος Βιβή Παντελάκη αναφέρθηκε στην 100χρονη μουσική διαδρομή του συλλόγου μέσω της Φιλαρμονικής.

Τόνισε ότι πάντα απασχολούσε το Δ.Σ. η δυνατότητα πιστοποίησης των μουσικών γνώσεων των μελών της Φιλαρμονικής και η συνεργασία με το Ωδείο Μάνδρας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Ελευθέριος Καλκάνης αναφέρθηκε στην αξία της μουσικής παιδείας για ένα παιδί. Ο πιανίστας και υπεύθυνος του τμήματος Νίκος Παπαδήμος μίλησε για τη χαρά που μετά από πολλά χρόνια επέστρεψε στον σύλλογο ως δάσκαλος μουσικής. Τόνισε ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να είναι η αρχή για τη δημιουργία περισσότερων τμημάτων, όπως κιθάρας, παραδοσιακών οργάνων, παιδικής χορωδίας, ανάλογα με τις απαιτήσεις που θα υπάρξουν. Η εκδήλωση συνεχίστηκε μελωδικά με μουσική για πιάνο από μαθητές του κ. Παπαδήμα.

Συγκεκριμένα έπαιξαν οι μαθητές Νεκταρία Κατρίτση, Ευτυχία Καπογιάννη, Κων/νος Κωνσταντόπουλος, Μαρκέλλα Αθανασοπούλου, Μαίρη Αντωνοπούλου, Νικολέττα Καλογεροπούλου, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος και Φαίδρα Σωτηροπούλου, η οποία πήρε το πτυχίο της στο πιάνο με άριστα. Στο δεύτερο μουσικό μέρος ο Ελευθέριος Καλκάνης έπαιξε στο πιάνο μία άρια από το ορατόριο «Παύλος» που συνέθεσε ο ίδιος και τραγούδησε η Βανέσα Καλκάνη. Η μικρή Αγγελική Κάσδαγλη έπαιξε στο βιολί το κονσέρτο για βιολί Νο 23 του Viotti συνοδευόμενη στο πιάνο από τη Βανέσα Καλκάνη. Εν συνεχεία η Βανέσα Καλκάνη έπαιξε και τραγούδησε το «Quando m'en vo» του Πουτσίνι από την όπερα «Λα μποέμ».

Το μουσικό μέρος τελείωσε με τους Νίκο Παπαδήμο και Δημήτρη Παναγιωτόπουλο να παίζουν τον «Ουγγρικό χορό» για τέσσερα χέρια. Στο τέλος της βραδιάς μετά από συζήτηση με τον καλλιτεχνικό διευθυντή κ. Καλκάνη κλείστηκε άλλη μα συνεργασία ανάμεσα στον σύλλογο και το Ωδείο Μάνδρας για τη δημιουργία τμήματος κιθάρας με δάσκαλο τον κ. Παναγιώτη Φωτεινέα.