Ξενάγηση-παρουσίαση για την τοιχογραφία του “KLE” – Δημιουργία “απάντηση” του Σκιτσοφρενή

Ξενάγηση – παρουσίαση με αφορμή την ολοκλήρωση της μεγάλης τοιχογραφίας του εικαστικού Κλεομένη Κωστόπουλου, γνωστού και ως “KLE”, στο κτήριο στην αρχή του πεζόδρομου της Αριστομένους, θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 5 μ.μ..

Ο Σύλλογος Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας» του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, καλεί όπως τονίζεται σε ανακοίνωσή του, στη ξενάγηση του νέου mural της πόλης, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στην αρχή του πεζοδρόμου της οδού Αριστομένους (έναντι Εθνικής Τράπεζας). Τη ξενάγηση θα πραγματοποιήσει ο δημιουργός της τοιχογραφίας, Κλεομένης Κωστόπουλος.

“Είστε όλοι & όλες ευπρόσδεκτοι. Η δράση αυτή πραγματοποιείται από την ομάδα Mission Καλαμάτα 2030 του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Απόφοιτων "Μαρία Κάλλας" του Μουσικού Σχολείου. Η ξενάγηση αποτελεί το άνοιγμα των εκδηλώσεων για το 1 έτος από τα εγκαίνια της έκθεσης του αρχείου της Μαρίας Κάλλας, που θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου με ένα "Petite soirée d’opéra" εντός του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί και το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων” τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα.

Η νέα τοιχογραφία στο κέντρο της πόλης βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης, με την πλειοψηφία να έχει υποδεχτεί με ενθουσιασμό τη δημιουργία και άλλους να την αντιμετωπίζουν με επιφυλάξεις ως προς τη θεματική και τον τρόπο που απεικονίζεται η Μαρία Κάλλας.

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ-ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

Την ίδια στιγμή, σε μια νέα τοιχογραφία με κεντρικό πρόσωπο επίσης την Μαρία Κάλλας προχώρησε ο Κώστας Λούζης ή "Σκιτσοφρενής".

Η δημιουργία αφιέρωμα στην παγκοσμίου φήμης ντίβα έγινε στον Μελιγαλά, μέσα από μια προσέγγιση η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις των διαδικτυακών του ακόλουθων.

Οσο για την χρονική στιγμή που αποφάσισε να υλοποιήσει τη δημιουργία του, αυτή μπορεί να συνδεθεί με εκείνη του “KLE”, δείχνοντας ενδεχομένως έμμεσα πως θα μπορούσε να δοθεί προτεραιότητα στο πρόσωπό του, με δεδομένη την προσφορά του στη πόλη όλα αυτά τα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό πάντως, ο Σύλλογος Αποφοίτων τόνισε πως “δεν είναι δυνατόν να αποκλείουμε οποιοδήποτε μη Καλαματιανό καλλιτέχνη από κάτι. Πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος για όλους”…