Ημερίδα για τη μετάφραση στην Καλαμάτα

Η Πανελλήνια Eνωση Επαγγελματιών Μεταφραστών – Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ) διοργανώνει στην Καλαμάτα ημερίδα με τίτλο «Translator's rule», αφιερωμένη σε μαθήτριες και μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, προκειμένου να γιορτάσει μαζί τους την Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης (30 Σεπτεμβρίου) και την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (26 Σεπτεμβρίου).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου «Μαρία Κάλλας» αύριο Σάββατο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στους γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς τους. Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη της σημασίας της μετάφρασης και της πολυγλωσσίας ως θεμελιώδους αξίας της ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει δύο σκέλη, ειδικά διαμορφωμένα για τις ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων:

Δράσεις για μαθήτριες και μαθητές του Δημοτικού, 11 π.μ.- 2 μ.μ.:

● Διαδραστική παρουσίαση των μεταφραστικών επαγγελμάτων.

● Μεγαλόφωνες αναγνώσεις μεταφρασμένων βιβλίων.

● Παιχνίδι γνώσεων με στόχο την επαφή των παιδιών με διαφορετικές γλώσσες και την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των γλωσσών.

Δράσεις για μαθήτριες και μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, 5 μ.μ. - 8 μ.μ.:

● Επαγγελματίες μεταφράστριες και διερμηνείς μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ παρουσιάζουν τα διαφορετικά γλωσσικά επαγγέλματα μέσα από την προσωπική τους πορεία και συνομιλούν με το κοινό.

● Μεγαλόφωνες αναγνώσεις μεταφρασμένων αποσπασμάτων λογοτεχνικών έργων.

● Παιχνίδι γνώσεων με στόχο την επαφή των παιδιών με διαφορετικές γλώσσες και την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των γλωσσών.

Πρόκειται για ένα ταξίδι στις γλώσσες και τα γλωσσικά επαγγέλματα μέσα από παινίδια και ιστορίες.