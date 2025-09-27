Με συμμετοχή 13 συλλόγων και 400 ατόμων: Αντάμωμα παραδοσιακών χορών στην Καλαμάτα

Στο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Καλαμάτας θα δώσουν το παρών 13 σύλλογοι της Μεσσηνίας συμμετέχοντας σχεδόν 400 χορευτές, μέσα από μια εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην μνήμη του πρόεδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρφαρών η “Αναγέννηση” Γιάννη Ζαλαχώρη. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.
ΣΑΒΒΑΤΟ
1) Σύλλογος Αθλητικού Χορού Ξενία, 2) Πολιτιστικός Σύλλογος ο Παράδεισος Καλαμάτας, 3) Λαογραφικός Σύλλογος Κορύβαντες, 4) Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης, 5) Εκπολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Απανταχού Λαδαίων ο Ολυμπιονίκης Λαδάς, 6) Ένωση Πόντιων Μεσσηνίας η Νέα Ρωμανία, 7) Πολιτιστικός Σύλλογος Αρφαρών η Αναγέννηση, 8) Κέντρο Λαογραφικών Μελετών.
ΚΥΡΙΑΚΗ
1) Παραδοσιακές Φορεσιές Πολιανής, 2) Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος η Χοροσυνάντηση, 3) Χορευτικός Σύλλογος Εν Χορώ Μεσσηνίας, 4) Σύλλογος Θεσσαλών Μεσσηνίας ο Θέτταλος, 5) Σύλλογος Μικρασιάτικων Καλαμάτας, 6) Σύλλογος Κρητών Μεσσηνίας, 7) Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμάτας η Άγια Τριάδα-χορευτικό τμήμα Αργώ.