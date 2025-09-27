Με συμμετοχή 13 συλλόγων και 400 ατόμων: Αντάμωμα παραδοσιακών χορών στην Καλαμάτα

Ενα διήμερο γεμάτο παράδοση και χορούς μπορούν να παρακολουθήσουν το Σαββατοκύριακο ντόπιοι και επισκέπτες της πόλης. Το 4o Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών θα πραγματοποιηθεί και τις δύο μέρες στις 7.30 μ.μ. στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας (χώρος πατινάζ), ενώ σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή του σε υπαίθριο χώρο, οι εκδηλώσεις θα μεταφερθούν στο Πνευματικό Κέντρο.

Στο Αντάμωμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Καλαμάτας θα δώσουν το παρών 13 σύλλογοι της Μεσσηνίας συμμετέχοντας σχεδόν 400 χορευτές, μέσα από μια εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην μνήμη του πρόεδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρφαρών η “Αναγέννηση” Γιάννη Ζαλαχώρη. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

ΣΑΒΒΑΤΟ

1) Σύλλογος Αθλητικού Χορού Ξενία, 2) Πολιτιστικός Σύλλογος ο Παράδεισος Καλαμάτας, 3) Λαογραφικός Σύλλογος Κορύβαντες, 4) Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης, 5) Εκπολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Απανταχού Λαδαίων ο Ολυμπιονίκης Λαδάς, 6) Ένωση Πόντιων Μεσσηνίας η Νέα Ρωμανία, 7) Πολιτιστικός Σύλλογος Αρφαρών η Αναγέννηση, 8) Κέντρο Λαογραφικών Μελετών.

ΚΥΡΙΑΚΗ

1) Παραδοσιακές Φορεσιές Πολιανής, 2) Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος η Χοροσυνάντηση, 3) Χορευτικός Σύλλογος Εν Χορώ Μεσσηνίας, 4) Σύλλογος Θεσσαλών Μεσσηνίας ο Θέτταλος, 5) Σύλλογος Μικρασιάτικων Καλαμάτας, 6) Σύλλογος Κρητών Μεσσηνίας, 7) Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμάτας η Άγια Τριάδα-χορευτικό τμήμα Αργώ.