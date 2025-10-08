Η Κατερίνα Βρανά στην Καλαμάτα

Η κορυφαία κωμικός θα κάνει μια απολαυστική αναδρομή στα μεγαλύτερά της σουξέ, τα best of από τις τέσσερις sold out παραστάσεις της «Φέτα με τη Βασίλισσα», «About sex», «Staying alive-Σχεδόν πέθανα» και «Ντερμπεντέρισσα».

Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει: Τις ξεκαρδιστικές εμπειρίες μιας Ελληνίδας που έζησε 20 χρόνια στην Αγγλία. Μια ματιά στις πιο αστείες ανησυχίες κι απορίες που έχουμε όλοι γύρω από το sex. Μια αναδρομή στην περιπέτεια της υγείας της με τον δικό της μοναδικό τρόπο και μικρά tips που της επιτρέπουν να το γλεντά no matter what. Κι απίστευτα απολαυστικές παρατηρήσεις όσων ζούμε σήμερα και συχνά δεν θίγουμε. Αυτή η παράσταση είναι η τρανή απόδειξη πως τίποτα δεν σταματά την Κατερίνα Βρανά από τον απώτερο σκοπό της: Να γίνει κυρίαρχος του πλανήτη, τώρα και με αμαξίδιο. Η διάρκεια της παράστασης είναι 90' και η ώρα προσέλευσης είναι 8 μ.μ. Τα εισιτήρια κοστίζουν 15 € (γενική είσοδος), 12 € (ΑμεΑ) και προπώληση γίνετε μέσω more.com.