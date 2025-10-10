Τέσσερα events από το Brooklyn Live Stage

-Hgemona$ Live, 11/10

Ο ράπερ που δεν παρουσιάζει το πρόσωπό του, ο Hgemona$ έρχεται στην Καλαμάτα. Με πολλές επιτυχίες στο δυναμικό του και έχοντας χτίσει φανατικούς ακροατές, ήρθε η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσει τα κομμάτια του και στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

-Middle Earth - "ROCKSTARS" TOUR, 12/10

Το ROCKSTARS Tour έρχεται στην Καλαμάτα, για μια βραδιά γεμάτη glam και εκρηκτική rock ‘n’ roll ενέργεια. Μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου τραγουδιού «ROCKSTARS» που έχει ήδη γίνει hit, οι Middle Earth παίρνουν τον δρόμο και σε προσκαλούν σε ένα πάρτι που θα σε κάνει να δεις τον κόσμο μέσα από τα γυαλιά ενός Rockstar. Οι Middle Earth φέρνουν μαζί τους όλη την ακατέργαστη ενέργεια του hard rock και της glam αισθητικής, έτοιμοι να κάνουν κάθε πόλη να χορέψει στους ρυθμούς τους.

-Άσαρκος "Ίντριγκα" Tour 2025, 25/10

Οι Άσαρκος από Βήτα Πεις και DJ Stigma, ξεκινάνε ένα ραπ ταξίδι από πόλη σε πόλη. «Αν σου έχουν λείψει οι ζωντανές εμφανίσεις που δεν υπάρχει ο όρος playback, αν είσαι σε θέση να δώσεις και να λάβεις ενέργεια, τότε να κάνεις την κίνησή σου» αναφέρει το σχετικό κάλεσμα.

-Τακι Τσαν & Dj ALX - "Δεν Είναι Κακο Rap Party", 26/10

Ο Τακι Τσάν με τον DJ ALX μπαίνουν στο van του Rapnroll.gr και φέρνουν το «Δεν Είναι Κακό Rap Party» στην Καλαμάτα. Μια βραδιά γεμάτη μουσικές υπό τον έλεγχο του DJ ALX αλλά και μοναδικές εκπλήξεις στο μικρόφωνο από τον Τακι Τσαν.