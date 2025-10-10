Κορυφαία ονόματα στο συνέδριο για τη Μεσογειακή Διατροφή

Το συνέδριο, που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής Torribera (πρωτοβουλία του Culinary Institute of America και του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης), εστιάζει στη μεσογειακή διατροφή και τη σημασία της για την υγεία, τη βιωσιμότητα, την αγροδιατροφή και την πολιτιστική κληρονομιά.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Στο TTM 2025 θα συμμετάσχουν διεθνώς αναγνωρισμένα ονόματα από τον χώρο της υγείας και της διατροφής, όπως οι καθηγητές Frank Hu και Walter Willett από το Harvard, η καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου από την Ακαδημία Αθηνών και ο Ramón Estruch από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης.

Σημαντική θα είναι και η πολιτική εκπροσώπηση, με την παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, καθώς και στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, διακεκριμένοι σεφ, όπως οι Γιάννης Μπαξεβάνης, Μανώλης Παπουτσάκης, Χριστόφορος Πέσκιας, María José San Román, Diane Kochilas και Semsa Denizsel, θα αναδείξουν τον πλούτο της μεσογειακής κουζίνας μέσα από live cooking sessions και θεματικά εργαστήρια.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα του Tomorrow Tastes Mediterranean 2025 ξεκινά με έμφαση στη σχέση της μεσογειακής διατροφής με την υγεία, φέρνοντας στο επίκεντρο τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα γύρω από τη διατροφή και την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων. Στη συνέχεια, οι συζητήσεις αναδεικνύουν την πολιτική και αγροδιατροφική διάσταση της μεσογειακής διατροφής, ενώ ξεχωρίζουν τα πάνελ για την πολιτιστική εξέλιξη της μεσογειακής δίαιτας, με ιστορικούς και αρχαιολόγους, όπως η Βίλλυ Φωτοπούλου, η Εύη Μαργαρίτη και ο Jack Davis, καθώς και το πάνελ για τον ρόλο της μεσογειακής διατροφής στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την υγεία του πλανήτη, με συζητήσεις μεταξύ κλιματικών επιστημόνων και εκπροσώπων του WWF Ελλάς με τους συγγραφείς της σχετικής έρευνας EAT-Lancet.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώνεται με θεματικές γύρω από το ελαιόλαδο, το κρασί και το ψωμί, όπου - μεταξύ άλλων - συμμετέχουν ο Jaime Lillo (Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου), ο “Master of Wine” Κωνσταντίνος Λαζαράκης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου και Οινοποιός (Κτήμα Κυρ-Γιάννη), Στέλλιος Μπουτάρης. Τα εργαστήρια προσφέρουν μια βιωματική εμπειρία: από τη γευσιγνωσία ελαιολάδου και τα μυστικά των δημητριακών ολικής άλεσης με τον αρτοποιό Σείριο Καίσαρη, μέχρι τη δημιουργία πιάτων με πρωταγωνιστές τα φυτικά συστατικά, με την Diane Kochilas και τον Michel Lucas, καθώς και μαγειρικές επιδείξεις από διεθνείς σεφ.

Η δεύτερη ημέρα του TTM 2025 επικεντρώνεται στη γαστρονομική δημιουργικότητα και τη διαπολιτισμική ανταλλαγή, με συζητήσεις για τις γεύσεις της ανατολικής Μεσογείου, την καινοτομία στην επαγγελματική κουζίνα και την προσαρμογή της μεσογειακής διατροφής σε μεγάλες δομές, ενώ αναδεικνύονται νέες επιστημονικές προσεγγίσεις στη διατροφή και την υγεία.

Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΩΣ «ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ»

Όπως δήλωσε ο Διονύσης Παπαδάτος, επικεφαλής συντονισμού δράσεων του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου: «Η συν-διοργάνωση του Tomorrow Tastes Mediterranean στη Μεσσηνία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε διεθνώς την περιοχή ως ζωντανό παράδειγμα μεσογειακής διατροφής και να ενισχύσουμε τον διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η UNESCO έχει αναγνωρίσει την Κορώνη ως μία από τις εμβληματικές κοινότητες της Μεσογειακής Διατροφής, την οποία έχει εντάξει στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Ο Ramón Estruch, καθηγητής Ιατρικής και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Torribera, τόνισε πως το συνέδριο «συνδυάζει την επιστημονική γνώση με τη γαστρονομική εμπειρία, την πολιτική, την περιβαλλοντική διάσταση και την παράδοση», επανασυστήνοντας τη μεσογειακή διατροφή στον κόσμο.

Το Πρόγραμμα: Από την Υγεία στη Γεύση

Το διήμερο πρόγραμμα, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Elite City Resort (Καλαμάτα) και στη Δημοτική Αγορά Καλαμάτας, είναι ιδιαίτερα πολύπλευρο:

Υγεία και Πρόληψη: Θα παρουσιαστούν τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για τη διατροφή και την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων. Λόγω του ιατρικού ιστορικού σας (στεφανιαία νόσος και διαβήτης 2), οι θεματικές αυτές μπορεί να σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα.

Πολιτική, Κλίμα και Αγροδιατροφή: Θα συζητηθεί η πολιτική διάσταση της Μεσογειακής Διατροφής, ο ρόλος της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η αγροδιατροφική της εξέλιξη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΟΗΕ, του WWF Ελλάς και ιστορικών.

Γαστρονομική Δημιουργικότητα: Η δεύτερη ημέρα επικεντρώνεται στην καινοτομία στην κουζίνα, τις γεύσεις της ανατολικής Μεσογείου και τη διαπολιτισμική ανταλλαγή.

Φεστιβάλ Μεσογειακής Γεύσης στην Αγορά Καλαμάτας

Μία από τις σημαντικότερες παράλληλες δράσεις είναι το «Φεστιβάλ μεσογειακής γεύσης» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Το παγκόσμιο κοινό του συνεδρίου, παραγωγοί και σεφ θα συναντηθούν σε μια γιορτή που αναδεικνύει τις γεύσεις και τα αρώματα της μεσσηνιακής γης, με ζωντανές επιδείξεις μαγειρικής από διεθνώς αναγνωρισμένους σεφ. Το πρόγραμμα για το κοινό ξεκινά στις 4.30 μ.μ.

Παράλληλες Δράσεις για Όλους

«Έξυπνα Μεσογειακά Σνακ»: Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (ΣΕΜ) διοργανώνει βιωματική δράση για παιδιά, εφήβους και οικογένειες το Σάββατο 11 Οκτωβρίου (11:00–14:00) στο Πάρκο ΟΣΕ (Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο). Η συμμετοχή είναι ανοιχτή και δωρεάν.

Εργαστήρια Storytelling: Δύο βιωματικά εργαστήρια για επαγγελματίες της γαστρονομίας, της εστίασης και της παραγωγής της Μεσσηνίας διοργανώνονται στο Elite City Resort (Κυριακή 12/10 & Τετάρτη 14/10) με σκοπό την ανάδειξη της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί και διαδικτυακά, με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://tomorrowtastesmediterranean.org/el/