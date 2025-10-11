Συνεχίζεται το 2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας

Το Φεστιβάλ άνοιξε τις πύλες του χθες Παρασκευή στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, και θα διαρκέσει έως αύριο Κυριακή, με την είσοδογια το κοινό να είναι ελεύθερη. Το Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ φιλοξενεί χορωδίες από όλη την Ελλάδα, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα με έργα από την κλασική και σύγχρονη μουσική δημιουργία, παραδοσιακά τραγούδια και πρωτότυπες ερμηνείες. Σήμερα Σάββατοστις 8 μ.μ. θα εμφανιστούν οι: Χορωδία Λέσχης Φιλομούσων Λάρισας, Chorus ’87 Ρεθύμνου, HarmoniaJuris Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Χορωδία Καλλιτεχνικού Συλλόγου Καρδίτσας «Ο Αρίων», Μουσικός Όμιλος Καλαμάτας «Ορφεύς», Γυναικεία Χορωδία «Συνηχήσεις». Αύριο στις 12 μ., το Φεστιβάλ κλείνει με τις χορωδίες: Χορωδία Εκπαιδευτικών Γιαννιτσών, Φωνητικό Σύνολο «Άθυρμα», Φωνητικό Σύνολο «Τέττιγες», Χορωδία «Λιόπετρα» Συλλόγου «Νέοι Ορίζοντες» Δήμου Ευρώτα, Φωνητικό Σύνολο Καλαμάτας, Πολυφωνική Χορωδία «Ηδύφωνον» Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας.Το Φεστιβάλ διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και οι χορωδίες της πόλης: Ένωση φίλων μουσικής «Αρμονία», Μουσικός όμιλος «Ορφέας» και Διεθνής Χορωδία Allegri.