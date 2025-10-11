11ο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ από την Κυριακή στην Καρδαμύλη

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το Sarpsborg Jazz Club σε συνεργασία με το 1866 Bar και τον Δήμο Δυτικής Μάνης, φιλοξενεί διεθνείς καλλιτέχνες της τζαζ, όπως οι Lillesand Jazz Ensemble, T.C. Hawkins, Natalie Aldema, Tove Øverland, Nina Gromstad, Marlen Tjøsvoll, Fride Amundsen κ.α.. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το συγκρότημα “The Three Tourists” θα ανοίξει το φεστιβάλ στις 10 π.μ., ενώ συναυλίες θα πραγματοποιηθούν ακόμα στην Καλαμάτα, στον Άγιο Νικόλαο και στην Στούπα. Παράλληλα, θα υπάρχουν ειδικά δρομολόγια λεωφορείων για τη μεταφορά του κοινού από την Καρδαμύλη.