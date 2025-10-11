eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025 16:07

11ο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ από την Κυριακή στην Καρδαμύλη

Γράφτηκε από την

11ο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ από την Κυριακή στην Καρδαμύλη

Premium Strom

 

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα ανοίγει αύριο Κυριακή η δεύτερη πράξη του 11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Τζαζ Καρδαμύλης.

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το Sarpsborg Jazz Club σε συνεργασία με το 1866 Bar και τον Δήμο Δυτικής Μάνης, φιλοξενεί διεθνείς καλλιτέχνες της τζαζ, όπως οι Lillesand Jazz Ensemble, T.C. Hawkins, Natalie Aldema, Tove Øverland, Nina Gromstad, Marlen Tjøsvoll, Fride Amundsen κ.α.. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το συγκρότημα “The Three Tourists” θα ανοίξει το φεστιβάλ στις 10 π.μ., ενώ συναυλίες θα πραγματοποιηθούν ακόμα στην Καλαμάτα, στον Άγιο Νικόλαο και στην Στούπα. Παράλληλα, θα υπάρχουν ειδικά δρομολόγια λεωφορείων για τη μεταφορά του κοινού από την Καρδαμύλη.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις