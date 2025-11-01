Δύο εξιχνιάσεις για απάτη και 4 συλλήψεις σε επιχείρηση στη Μεσσηνία: Τον έπεισε να του πάρει paysafe παριστάνοντας τον αστυνομικό!

Δύο εξιχνιάσεις για απάτη και κλοπή και τέσσερις συλλήψεις ήταν ο απολογισμός αστυνομικής επιχείρησης στη Μεσσηνία την περασμένη εβδομάδα.

Συνολικά στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου έγιναν έλεγχοι σε 643 άτομα, εκ των οποίων 564 ήταν Ελληνες και 79 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 30 άτομα, από τα οποία 23 ήταν Ελληνες και 7 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 480 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 181 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν τρεις ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Ειδικότερα στη Μεσσηνία συνελήφθησαν ένας 30χρονος Ρομά στο Αριοχώρι με 0,3 γραμμάρια χασίς, ένας 22χρονος Αλβανός στη Μεσσήνη με 0,5 γραμμάρια χασίς, ένας 17χρονος Ρομά στα Ακοβίτικα για στέρηση δελτίου ταυτότητας και ένας αλλοδαπός που διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Παράλληλα αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας προχώρησαν σε δύο εξιχνιάσεις.

Η πρώτη περίπτωση αφορά μια καταγγελία ενός 19χρονου που έγινε στις 6 Ιουλίου.

Ο νεαρός κατήγγειλε πως ενώ δούλευε ντελίβερι σε καφετέρια στην Καλαμάτα, άγνωστος τηλεφώνησε προσποιούμενος πως είναι από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας και παρήγγειλε καφέδες. Παράλληλα ο δήθεν αστυνομικός έπεισε τον 19χρονο να πάει σε ένα περίπτερο και να του αγοράσει μια κάρτα paysafe των 100 ευρώ. Ο νεαρός ντελιβεράς πείστηκε και αγόρασε την κάρτα, ενώ του γνωστοποίησε και τον αριθμό. Οπως αποδείχθηκε επρόκειτο για απάτη από έναν 28χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη.

Η δεύτερη εξιχνίαση αφορά μια κλοπή μοτοσικλέτας που έγινε στις 25 Αυγούστου στην Καλαμάτα.

Η μοτοσικλέτα βρέθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη και από βιντεολητικό υλικό προέκυψε πως δράστης της κλοπής ήταν ένας 20χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή τροχοφόρου.

Κ.Ηλ.