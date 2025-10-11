Καλαμάτα: Ενημερωτική δράση για την Ψυχική Υγεία από το “Θάλπος”

Ενημερωτική δράση πραγματοποίησε χθες το πρωί, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, ο Φορέας “Θάλπος – Ψυχική Υγεία”, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του “Θάλπος”, η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, όπως έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, στην προαγωγή της ψυχικής ευημερίας και στην καταπολέμηση του στίγματος που συνοδεύει τις ψυχικές διαταραχές.

Με βάση τη φετινή θεματική η οποία είναι “Ψυχική Υγεία σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις”, το Κέντρο Ημέρας Θάλπος επικεντρώνεται: Στην ενημέρωση για τις “πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας” και την υποστήριξη ατόμων που βιώνουν ανθρωπιστικές κρίσεις, μέσω ειδικά διαμορφωμένου ενημερωτικού υλικού, βασισμένου στη διεθνή βιβλιογραφία και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς και σε βιωματική δράση που προσκαλεί τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τις επαγγελματικές τους αξίες και να αναλογιστούν τη σημασία της προστασίας της ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο”.

Οι κοπέλες – εκπρόσωποι του “Θάλπος” μοίραζαν χθες στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, ένα φυλλάδιο για το “πώς να αναγνωρίσεις το άγχος στον εαυτό σου και τους άλλους” , όπως με “προβλήματα μνήμης, διαταραχές ύπνου, ταχυπαλμία, συχνοί πονοκέφαλοι, δυσκολία στην αναπνοή, επίμονη και υπερβολική ανησυχία, υπερανάλυση, εφίδρωση κρίσεις πανικού” , καθώς και για “απλά βήματα διαχείρισης του άγχους”. Ενα από αυτά είναι “η ενεργοποίηση. Ενσωμάτωσε στην καθημερινότητά σου δραστηριότητες, που σε κάνουν να νιώθεις ευχαρίστηση, χαρά και ζωντάνια, όπως π.χ. χορός, περπάτημα, διάβασμα, ζωγραφική, τραγούδι, συνάντηση με αγαπημένα πρόσωπα”.