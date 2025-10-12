Φιλιατρά: Εκδηλώσεις από Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου

Στις αίθουσες και στο αίθριο η τέχνη γίνεται αφορμή για διάλογο, συνάντηση και δημιουργία.

Το τμήμα εκπαίδευσης ξεκινά τον κύκλο προγραμμάτων «Το μουσείο μου, ο κόσμος μου», προσκαλώντας σχολικές ομάδες όλων των βαθμίδων σε βιωματικές εμπειρίες που συνδέουν την τέχνη με την κοινωνία. Τα παιδιά ταξιδεύουν με το «καράβι ονείρων» σε έναν κόσμο διαφορετικών γλωσσών και ιστοριών, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την αξία της ισότητας και της ποικιλομορφίας και δημιουργούν από κοινού ένα συλλογικό έργο. Οι έφηβοι μπαίνουν στο «υπόγειο» του μουσείου και συνομιλούν με τις φωτογραφίες του Δημήτρη Μουγκού, μετατρέποντάς τες σε μικρές ιστορίες, σενάρια και ποιήματα, ανοίγοντας τον διάλογο γύρω από το ερώτημα: Αλλάζει η τέχνη τον κόσμο ή τον καθρεφτίζει;

Παράλληλα, τα κυριακάτικα εργαστήρια του «Μουσείου χωρίς σύνορα» φέρνουν τα παιδιά 5-12 ετών σε επαφή με εμβληματικά μουσεία του κόσμου μέσα από δημιουργικές δράσεις, ενώ τα πιο μικρά παιδιά 3-5 ετών ανακαλύπτουν την τέχνη με το πρόγραμμα «Όλα χωράνε», κάθε Πέμπτη απόγευμα, παίζοντας με σχήματα, χρώματα και ιστορίες.

Η έκθεση «Κάνα δυο φωτογραφίες» του Δημήτρη Μουγκού συνεχίζει να μεταμορφώνει τον χώρο του μουσείου σε ένα περιβάλλον εικόνων και υλικών, που μιλούν για τη φιλία, την πόλη και τον παλμό μιας γενιάς. Τις Τετάρτες και τις Κυριακές το βράδυ, ο χώρος γεμίζει με ανάσες γιόγκα, προσκαλώντας το κοινό σε μια σιωπηλή εμπειρία ευεξίας ανάμεσα στα έργα τέχνης.

Το Μουσείο Ηλιόπουλου παραμένει τόπος μάθησης, έκφρασης και έμπνευσης. Ένας χώρος που ανήκει σε όλους, ανοιχτός σε νέες ιδέες, ιστορίες και εμπειρίες.

Πληροφορίες και κρατήσεις: museumeliopoulos@gmail.com, τηλ. 27610 33807.