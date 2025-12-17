«Αϊ-Βασίλης Από Παιδί σε Παιδί»: Συνεχίζεται η συγκέντρωση παιχνιδιών σε Καλαμάτα, Μεσσήνη και Καρδαμύλη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η χριστουγεννιάτικη δράση αγάπης και κοινωνικής προσφοράς «Αϊ-Βασίλης Από Παιδί σε Παιδί», μια πρωτοβουλία που έχει στόχο τη συγκέντρωση παιχνιδιών για παιδιά ευάλωτων οικογενειών, ηλικίας 1 έως 16 ετών.

Η δράση πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ως φυσική συνέχεια και συνένωση των πρωτοβουλιών «Από Παιδί σε Παιδί» και «Γίνε κι Εσύ ο Αϊ-Βασίλης», ενισχυμένη πλέον μέσα από ένα δίκτυο συνεργασιών φορέων και επιχειρήσεων της Μεσσηνίας.

Με την προσδοκία να χαρίσει χαμόγελα σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, η δράση καλεί τους πολίτες να προσφέρουν καινούργια ή μεταχειρισμένα παιχνίδια σε άριστη κατάσταση. Τα παιχνίδια που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν στα παιδιά που φιλοξενούνται στη δομή του Συλλόγου «Φλόγα», στους μικρούς ασθενείς της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, καθώς και σε οικογένειες που εξυπηρετούνται από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης.

Εκ μέρους της Κοιν.Σ.Επ. «Phaos» η Νέλλη Κουβελάκη σημείωσε στην “Ε” πως υπάρχει ήδη συμμετοχή από τον κόσμο, φτάνοντας μέχρι στιγμής τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα. Η ίδια απηύθυνε κάλεσμα σε όσους έχουν τη δυνατότητα να συνδράμουν στη σημαντική αυτή δράση, διευκρινίζοντας πως η συγκέντρωση συνήθως αφορά επιτραπέζια, παζλ, αρκουδάκια, αυτοκινητάκια, νέα ρούχα για μωρά κ.α. “Οσα καινούργια συγκεντρωθούν θα δοθούν στη «Φλόγα» και στο Νοσοκομείο” συμπλήρωσε. Η συλλογή των παιχνιδιών θα διαρκέσει έως τις 22 Δεκεμβρίου, καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 8 μ.μ., σε επιλεγμένα σημεία της Καλαμάτας, της Μεσσήνης και της Καρδαμύλης. Στην Καλαμάτα, σημεία συγκέντρωσης αποτελούν το Πνευματικό Κέντρο, η Πλατεία των Ευχών (στο «Σπιτάκι του Αϊ-Βασίλη»), τα ΚΔΑΠ του Δήμου και της Κ.Ε. Φάρις, το House by Phaos, ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών “Palso”, η Ακαδημία Δεξιοτήτων «Προχωρώ» και οι επιχειρήσεις της Σφακτηρίας. Στη Μεσσήνη, συμμετέχουν η Κοινότητα Μεσσήνης, το Σωματείο Εθελοντών και η Κοιν.Σ.Επ. «Ρέκτης», ενώ στην Καρδαμύλη σημείο συλλογής έχει οριστεί η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης, με την υποστήριξη της Κοινότητας Μεσσήνης και της Κ.Ε. Φάρις.