Νέες εικόνες από την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Ένα «μυθικό έπος δράσης» με... άρωμα Μεσσηνίας (φωτο+βίντεο)

Ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν είναι δημιουργός των «μικρών» ιστοριών και η νέα του κινηματογραφική δουλειά επιβεβαιώνει απόλυτα αυτή τη φήμη.

Το επόμενο πρότζεκτ του έχει ξεκάθαρα επικές διαστάσεις, κάτι που αποτυπώθηκε στα γυρίσματα της "Οδύσσειας" στη Μεσσηνία, έπειτα από περίπου 20 ημέρες παραμονής σε Μεθώνη, Βοϊδοκοιλιά, Γιάλοβα και άλλες περιοχές της Πυλίας.

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του «Oppenheimer», ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης στρέφεται σε ένα από τα σημαντικότερα και εκτενέστερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας: την «Οδύσσεια» του Ομήρου, που γράφτηκε περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, επιστρέφει ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος θα αποδώσει τη δεκαετή, γεμάτη κινδύνους πορεία του ήρωα προς την πατρίδα του μετά την άλωση της Τροίας.

Στις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε το Entertainment Weekly, ο Οδυσσέας εμφανίζεται μαζί με τους συντρόφους του, ανάμεσά τους και ο Χιμές Πατέλ, που υποδύεται τον Ευρύλοχο. Παράλληλα, αποκαλύπτονται εικόνες της Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της Πηνελόπης, του Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχου, αλλά και του Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος ενσαρκώνει τον αλαζόνα μνηστήρα Αντίνοο.

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνεται από μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως η Ζεντάγια, η Λουπίτα Νιόνγκο, ο Τζον Μπέρνθαλ, η Μία Γκοθ, η Σαρλίζ Θερόν, ο Μπένι Σάφντι, ο Έλιοτ Πέιτζ, ο Μπιλ Ίργουιν, η Σαμάνθα Μόρτον, ο Τζέσι Γκαρσία, ο Γουίλ Γιουν Λι και ο Τζον Λεγκουιζάμο.

Η Universal Pictures περιγράφει την ταινία ως ένα «μυθικό έπος δράσης», γυρισμένο σε διάφορες γωνιές του πλανήτη με τη χρήση νέας, πρωτοποριακής τεχνολογίας φιλμ IMAX. Ο Νόλαν δεν περιορίζεται μόνο στη σκηνοθεσία, καθώς έχει γράψει και το σενάριο, ενώ συμμετέχει στην παραγωγή μαζί με τη σύζυγό του, Έμα Τόμας.

Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει σύμφωνα με την ΕΡΤ και φωτογραφία από τα γυρίσματα που δόθηκε στη δημοσιότητα, στην οποία ο Νόλαν φαίνεται να δουλεύει επί σκηνής δίπλα σε μία από τις χαρακτηριστικές IMAX κάμερές του. Η αποκάλυψη του υλικού ακολουθεί την προβολή ενός εξάλεπτου εισαγωγικού αποσπάσματος της ταινίας, το οποίο προβάλλεται ήδη στις ΗΠΑ στο πλαίσιο επανακυκλοφοριών των «Sinners» και «One Battle After Another».

Η κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.