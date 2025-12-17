Forbes: Οι 25 πιο ακριβές γυναικείες ομάδες στον κόσμο έχουν αξία 5,6 δισ. δολάρια

Η Λίμπερτι Νέας Υόρκης (New York Liberty), με εκτίμηση αξίας 400 εκατομμύρια δολάρια , είναι η ακριβότερη γυναικεία ομάδα στον κόσμο, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσίευσε το Forbes .

Είναι αξιοσημείωτο ότι τις πρώτες πέντε θέσεις της κατάταξης καταλαμβάνουν ομάδες από το WNBA, ενώ όλες τοι 12 ομάδες του αξιολογούνται από το Forbes μεταξύ των 25 κορυφαίων.

Συνδυαστικά, η αξία των 25 ομάδων ανέρχεται στα 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ιντιάνα Φίβερ (Indiana Fever) με αξία 370 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το βάθρο ολοκληρώνει η Σιάτλ Στορμ (Seattle Storm) με 330 εκατομμύρια ευρώ..

Αξιοσημείωτη η τέταρτη θέση της Λας Βέγκας Έισις (Las Vegas Aces) με 310 εκατομμύρια δολάρια , καταγράφοντας μία τεράστια αύξηση από την τιμή των 2 εκατομμυρίων δολαρίων στην αγορά τους το 2021 από τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη τους Μαρκ Νέιβις.

Η Φοίνιξ Μέρκιουρι (Phoenix Mercury) με 300 εκατομμύρια δολάρια «κλείνει» την πρώτη πεντάδα.

«Μετά από δύο συνεχόμενες σεζόν που κατέγραψαν ρεκόρ προσέλευσης και τηλεθέασης, το WNBA βρίσκεται τώρα σε επισφαλή θέση, καθώς οι ιδιοκτήτες των ομάδων και το σωματείο των παικτών μάχονται για μια νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Οι αθλήτριες θέλουν μεγαλύτερο μερίδιο από τα αυξανόμενα έσοδα του πρωταθλήματος, μεταξύ άλλων αιτημάτων, ενώ οι ιδιοκτήτες θέλουν να διατηρήσουν χαμηλό το κόστος καθώς το πρωτάθλημα οδεύει στην 30ή του σεζόν με πιο αισιόδοξες επιχειρηματικές προοπτικές από ποτέ, αναφέρει το Forbes.

Μετά, στην 6η θέση εμφανίζεται η πρώτη ομάδα εκτός WNBA, η Άντελ Σίτι FC (Angel City FC) από το γυναικείο ποδόσφαιρο (NWSL) με αξία 280 εκατομμύρια δολάρια, μπροστά από τις, Κάνσας Σίτι Κάρεντ (Kansas City Current)-7η/NWSL/275 εκατ. δολάρια-, Άρσεναλ-8η/ Women’s Super League/260-,Μπαρτσελόνα-9η/ Liga F /255-, Τσέλσι-10η- Women’s Super League/250-.

ΑΠΕ-ΜΠΕ