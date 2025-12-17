Εξεταστική: Νέο επεισόδιο ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου-Συρεγγέλα - Διακόπηκε η συνεδρίαση (Βίντεο)

Νέα ένταση σημειώθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα τη σύντομη διακοπή της συνεδρίασης.

Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κώστα Μπούμπα, ότι το Μέγαρο Μαξίμου «παρακολουθούσε τηλέφωνα», γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Την ώρα που κατέθετε ως μάρτυρας ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ακολούθησε έντονος διάλογος, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει την καταγγελία αξιόποινη και να ζητά από τον βουλευτή να ανακαλέσει.

Στη σύγκρουση παρενέβη σύμφωνα με το reader και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας για απειλές και επιτιθέμενη στην προεδρεύουσα της Επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Συρεγγέλα κλιμακώθηκε με εκατέρωθεν κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων και συκοφαντίας, οδηγώντας τελικά την προεδρεύουσα στη διακοπή της συνεδρίασης για δέκα λεπτά, προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση.

Ακολούθησε ο διάλογος:

Συρεγγέλα: Κύριε Μπούμπα εσείς έχετε το λόγο. Συνεχίστε.

Κωνσταντοπούλου: Σας έχουμε κάνει πρόταση μομφής κα Συρεγγέλα.

Συρεγγέλα: Κυρία Κωνσταντοπούλου έχετε εμμονή μαζί μου, μην μιλάτε πάλι πάνω στους άλλους.

Κωνσταντοπούλου: Έχετε σύγκρουση συμφερόντων και παίζετε βρώμικο ρόλο.

Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντης. Διακόπτουμε για 10 λεπτά μέχρι να ηρεμήσει λίγο η κα Κωνσταντοπούλου.