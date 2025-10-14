Αγορά τοπικών προϊόντων και γλέντι στο Λαδά

Εκατοντάδες φίλοι του Ταϋγέτου επισκέφθηκαν την Κοινότητα Λαδά, το πρωί της Κυριακής, ψώνισαν τοπικά προϊόντα του χωριού και της περιοχής και διασκέδασαν, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, την Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο απανταχού Λαδαίων.

Στην Κοινότητα Λαδά βρέθηκε και ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος συνεχάρη τον Πρόεδρο της Κοινότητας αλλά και τα δραστήρια μέλη του Συλλόγου για τη διοργάνωση, ενώ ενημέρωσε για έργα και παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί και σχεδιαστεί μέσα από το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και μέσα από την υλοποίηση της ΟΧΕ Ταϋγέτου. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν ρίγανη, κάστανα, πατάτες, χειροποίητα ζυμαρικά, μέλι, ψωμί ζυμωτό κ.ά.

Σημειώνεται ότι στην πλατεία του Λαδά στήθηκε παραδοσιακό γλέντι από την Τοπική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Λαδαίων, με ζωντανή μουσική.