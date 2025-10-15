Φιλιατρά: Μουσικοχορευτική εκδήλωση για τον ελληνισμό του Πόντου

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συνεργασία του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών και του Συλλόγου των Απανταχού Αρμεναίων Κυπαρισσίας και με την οικονομική στήριξη του Δήμου Τριφυλίας. Με σημαντικές ιστορικές αναφορές στον ελληνισμό του Πόντου κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού και έφερε στην Τριφυλία πολλούς επισκέπτες που γνώρισαν τις ομορφιές του τόπου.

Στην ιστορία του Πόντου αναφέρθηκε ο υποψήφιος διδάκτωρ Λαογραφίας στο ΕΚΠΑ, ιστορικός - Κ.Φ.Α. Ιωακείμ Καρεπίδης παρουσιάζοντας τη μακραίωνη πορεία του ποντιακού ελληνισμού, τις πολιτισμικές του παρακαταθήκες, αλλά και τις τραγικές σελίδες που σημάδεψαν την ιστορία του.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυρούπολης "Η Χοροέκφραση" και του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών, που παρουσίασαν χορούς από την Μπάνα της Ανατολικής Ρωμυλίας, τα Φάρασα Καππαδοκίας, τη Σμύρνη - Ερυθραία και τον Πόντο.

Κ.Μπ.