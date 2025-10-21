Παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής το βιβλίο της Ελένης Ταγωνίδη-Μανιατάκη: Ιστορική αναδρομή στην πρακτική ιατρική

Το βιβλίο της αντιπροέδρου του Μανιατάκειου Ιδρύματος, Ελένης Ταγωνίδη-Μανιατάκη, με τίτλο «In Memoriam Εμμανουήλ Στεφάνου Ταγωνίδη - Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού Εγκόλπιον των Ιατρών ήτοι Πρακτική Ιατρική», παρουσιάστηκε την Πέμπτη 16/10 στην κατάμεστη Αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το βιβλίο αποτελεί δακτυλογραφημένη μεταγραφή και αναστατική ανατύπωση χειρογράφου του πατέρα της συγγραφέως Εµµανουήλ Στεφάνου Ταγωνίδη, ο οποίος το 1929 μετέγραψε πιστά το «Ἐγκόλπιον τῶν ἰατρῶν ἤτοι Πρακτικὴ ἰατρική» (εκδοθέν το 1840), έργο ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού του 19ου αιώνα, του αρχιμανδρίτου, ιατρού, λόγιου και φιλοσόφου Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού. Στην εκτενή εισαγωγή της, η συγγραφέας, μέσα από την εξιστόρηση της ζωής του πατέρα της, παρουσιάζει τη λαμπρή οικονομική και πολιτιστική ιστορία του ελληνισμού της Αιγύπτου μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα.

Το έργο προλόγισε ο τ. πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Ομιλητές ήταν οι κκ. Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Αρώνης σε αντικατάσταση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, Ανδρέας Καραμπίνης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, και Κωνσταντίνα Μπότσιου, Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τον συντονισμό του πάνελ είχε η Βέρα Κριεζή, Υπεύθυνη Νέων Τεχνολογιών και Ανάπτυξης του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής».

Μεταξύ των καλεσμένων παρευρέθησαν: οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο Αναστάσιος Γαϊτάνης, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, ο Αρχιμανδρίτης κ. Αρίσταρχος Γκρέκας, Καθηγητής Θεολογίας ΕΚΠΑ, ο Δημήτρης Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας Κ.Ε.Δ.Ε., o Χρήστος Ζερεφός, Γενικός Γραμματέας Ακαδημίας Αθηνών, ο Ανδρέας Καραμάνος, Ακαδημαϊκός και μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος, η κα Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος κκ. Γεώργιος Μέργος, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Οικονομολόγος, Άγγελος Κυριόπουλος, Οικονομολόγος και Ελένη Μαντζάρα, Νομικός.

Στον προλογισμό του, ο Προκόπης Παυλόπουλος μίλησε για τη ζωή, την επιστημονική και κοινωνική προσφορά του Διονυσίου Πύρρου και συνεχάρη την Ελένη Ταγωνίδη-Μανιατάκη για τη συγγραφή του βιβλίου και τη γενικότερη συνεισφορά της στον πολιτισμό μέσω του Μανιατακείου Ιδρύματος. Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Αρώνης, κατά την αναφορά του στο έργο του ιατροφιλοσόφου, τόνισε μεταξύ άλλων τη θεολογική-φιλοσοφική διάστασή του, παραθέτοντας καταγεγραμμένες σε παλαιές εκδόσεις σκέψεις του για τη σχέση Θεού και Φύσης. Η καθηγήτρια Ιστορικός Κωνσταντίνα Μπότσιου έκανε εκτενή αναδρομή στην παρουσία του Ελληνισμού στην Αίγυπτο, κατά το διάστημα μετά την ίδρυση Ελληνικού Κράτους το 1830 και την αυτονόμηση της Αιγύπτου έως τη δεκαετία του 1970, εστιάζοντας στις οικονομικές, εμπορικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες των Ελλήνων Αιγυπτιωτών και στη συνεισφορά τους στην πατρίδα.

Ο καθηγητής Ιατρικής Ανδρέας Καραμπίνης μίλησε για τη σημαντικότατη προσφορά του Διονυσίου Πύρρου στην ιατρική επιστήμη και πρακτική φαρμακολογία, καθώς εφήρμοσε για πρώτη φορά επαναστατικές ιατρικές μεθόδους και τεχνικές.

Κλείνοντας τη βραδιά, η Ελένη Ταγωνίδη-Μανιατάκη ευχαρίστησε συγκινημένη όλους όσοι μίλησαν για το έργο της, τους καλεσμένους και εκείνους που συνέβαλαν στην έκδοση του βιβλίου και στην επιτυχή οργάνωση της εσπερίδας, η οποία για την ίδια απετέλεσε απόδοση φόρου τιμής στη μνήμη του πατέρα της, Εμμανουήλ Ταγωνίδη.

Τέλος, η Βέρα Κριεζή ανακοίνωσε την ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου .