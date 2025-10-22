Επιτυχημένη εκδήλωση για την Επιστήμη της Ιστορίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα στο Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης στα Φιλιατρά η εκδήλωση με θέμα «Συζητώντας για την Επιστήμη της Ιστορίας».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ομίλου Δράσεων και Πολιτισμού Φιλιατρών με τη στήριξη του Δήμου Τριφυλίας. Ομιλητής ήταν ο Δρ. Μάριος Αθανασόπουλος, Μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Με απλό και κατανοητό λόγο αναφέρθηκε στην επιστήμη της ιστορίας η οποία, όπως τόνισε, ερευνά και καταγράφει το παρελθόν.

Επίσης αναφέρθηκε στους παράγοντες που επηρεάζουν το πόσο αντικειμενικά έχουν αποτυπωθεί τα γεγονότα.

Κ.Μπ.