Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025

Επιτυχημένη εκδήλωση για την Επιστήμη της Ιστορίας

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα στο Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης στα Φιλιατρά η εκδήλωση με θέμα «Συζητώντας για την Επιστήμη της Ιστορίας».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ομίλου Δράσεων και Πολιτισμού Φιλιατρών με τη στήριξη του Δήμου Τριφυλίας. Ομιλητής ήταν ο Δρ. Μάριος Αθανασόπουλος, Μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Με απλό και κατανοητό λόγο αναφέρθηκε στην επιστήμη της ιστορίας η οποία, όπως τόνισε, ερευνά και καταγράφει το παρελθόν.
Επίσης αναφέρθηκε στους παράγοντες που επηρεάζουν το πόσο αντικειμενικά έχουν αποτυπωθεί τα γεγονότα.
