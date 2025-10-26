Ερχεται το 1ο Φεστιβάλ Μπαρ Μεσσηνίας

Φέτος, για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί το 1ο Φεστιβάλ Μπαρ Μεσσηνίας, μια εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της εστίασης, της φιλοξενίας και της bartending κουλτούρας. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο “EliteCityResort”.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους του “Kyttaro Rock Bar”, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για επαγγελματίες του χώρου, bartenders, brands και προμηθευτές, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον παρουσίασης, συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων. «Είναι μια νέα προσπάθεια που ενώνει την τοπική σκηνή και προωθεί την ανάπτυξη του κλάδου» τονίζεται.