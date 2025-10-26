eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Χρειάζεται παρέμβαση

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η κατασκευή γύρω από το φυτό που έχει τοποθετηθεί στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου, στο ύψος της οδού Οδυσσέα Ελύτη.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, τα τούβλα και τα ξύλα έχουν φύγει από τη θέση τους -πιθανότατα από πρόσκρουση κάποιου οχήματος- με την εικόνα σε κάθε περίπτωση να μην είναι καθόλου τιμητική.
Τ.Αν.

 

