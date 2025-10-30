Χριστούγεννα στην Καλαμάτα: Ανανεωμένη εικόνα και πολλές εκδηλώσεις από Δήμο και Φάρις

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα γίνει η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και του διάκοσμου της Καλαμάτας , σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου και της Φάρις, η οποία θα επιμεληθεί τον καλλιτεχνικό και τεχνικό σχεδιασμό του εορταστικού στολισμού.

Αυτός θα περιλαμβάνει τον καλλιτεχνικό στολισμό του κεντρικού Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία και του δέντρου στην πλατεία 23ης Μαρτίου (και τα δύο φυσικά), καθώς και τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό των χρωμάτων και του φωτισμού των δημοτικών οδών της πόλης. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ο φωτοστολισμός με ψείρες θερμού χρώματος, η εγκατάσταση της χριστουγεννιάτικης φάτνης κάτω από το δέντρο και η τοποθέτηση των παραμυθόσπιτων. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στις μεγάλες χριστουγεννιάτικες κατασκευές της πόλης, όπως η Μπάλα και το Καράβι σε κεντρικό σημείο της πόλης (Ιστορικό Δημαρχείο) και στην Προκυμαία του Λιμανιού, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης ηλεκτρικών στοιχείων, ώστε να παρουσιαστούν με ανανεωμένο φωτισμό και αισθητική.

Επιπλέον, θα τοποθετηθούν περίπου 700 φωτιζόμενες σειρές και στολίδια στα περιβάλλοντα σημεία, ενώ θα πραγματοποιηθεί φωτοστολισμός και στο Πάρκο Σιδηροδρόμων, προσφέροντας έναν ακόμη χώρο εορταστικής περιήγησης για μικρούς και μεγάλους. Στόχος είναι όλα τα έργα και οι εγκαταστάσεις να έχουν ολοκληρωθεί και να είναι έτοιμα για φωταγώγηση στα τέλη Νοεμβρίου.

ΣΕΙΡΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παράλληλα, στο πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με την «Φάρις», θα διοργανώσουν μια σειρά από εορταστικές εκδηλώσεις για το κοινό. Η έναρξη θα γίνει με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, συνοδευόμενη από συναυλία μουσικού συγκροτήματος και τη συμμετοχή γνωστού καλλιτέχνη. Θα ακολουθήσουν οι φωταγωγήσεις του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία 23ης Μαρτίου, των θεματικών κατασκευών, (Μπάλας-Καραβιού), με τη συμμετοχή των ΚΔΑΠ, της Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου και της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Για τα παιδιά θα πραγματοποιηθούν πλήθος δράσεων στην Κεντρική Πλατεία και στην Προκυμαία του Λιμένα Καλαμάτας, όπως διαδραστικά παιχνίδια, κουκλοθέατρο, μουσικοθεατρικά δρώμενα και προβολές ταινιών στο ψηφιακό πλανητάριο.

Επιπλέον, θα γιορταστεί η υποδοχή του νέου έτους κάτω από το φωταγωγημένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, με τη συμμετοχή τοπικού μουσικού συγκροτήματος. Αντίστοιχες παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στις τοπικές κοινότητες, με μουσικά δρώμενα και στολισμούς σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΣΙΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Η έγκριση προϋπολογισμού εξόδων για τον εορταστικό στολισμό και τις εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ψηφίστηκε σήμερα στην 23η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης, τονίζοντας ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης πως στόχος είναι η πόλη να αποκτήσει μια ενιαία, καλαίσθητη και καλλιτεχνικά επιμελημένη εορταστική εικόνα, που θα αναδεικνύει τον πολιτιστικό της χαρακτήρα. Ο ίδιος ενημέρωσε πως οι συνολικές δαπάνες προετοιμασίας και εκτέλεσης των εικαστικών παρεμβάσεων και της διοργάνωσης εκδηλώσεων, προϋπολογίζονται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 118.591 ευρώ, ξεπερνώντας κατά σχεδόν 4.000 ευρώ τον περσινό προϋπολογισμό. Ο κ. Κριτσωτάκης πρόσθεσε πως έγινε διαπραγμάτευση τιμών για το οτιδήποτε, ώστε να μην ανοίξει πολύ το κόστος για τις γιορτές.

Για τον στολισμό του λιμανιού και μέρους της Ναυαρίνου, ο αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας παρατήρησε πως θα μπορούσε να συμβάλει το Λιμενικό Ταμείο, και η Φάρις να αναλάβει το υπόλοιπο μέρος της παραλιακής.

Ο Τάσος Πολυχρονόπουλος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, σημείωσε πως η επιλογή του φυσικού δέντρου έδωσε μια άλλη αίσθηση στο κέντρο, εκτιμώντας βάσει προγραμματισμού πως η εικόνα μπορεί να είναι ακόμα καλύτερη. Επίσης από την αντιπολίτευση, ο Γιώργος Σωφρονάς παρατήρησε πως η τοποθέτηση ζικ-ζακ του στολισμού στην Αριστομένους δεν είναι καλαίσθητη, εκτιμώντας πως αν ήταν παράλληλα τα φώτα θα είχαν πιο ωραία εικόνα. Για το θέμα η παράταξη “Καλαμάτα Μετά” ψήφισε λευκό.

