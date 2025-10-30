Ανανεωμένος ο εορταστικός διάκοσμος στην Καλαμάτα - Φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο και φέτος στην πλατεία

Με φυσικό δέντρο που θα έρθει –όπως και πέρσι– από την περιοχή ανάμεσα στο Δυρράχι και στο Νεοχώρι θα στολιστεί η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.

Ο κορμός του θα είναι γερασμένος, για ευνόητους λόγους, ακολουθώντας τη λογική της περσινής χρονιάς. Μετά το τέλος των εορτών μάλιστα, το ξύλο αναμένεται να αξιοποιηθεί, κάτι που δεν κατέστη δυνατό τελικά στις αρχές του έτους με το περσινό, καθώς είχε προσβληθεί από ασθένεια. Οι περσινές αλλαγές στο χριστουγεννιάτικο σκηνικό της πόλης, μετά από χρόνια επανάληψης των ίδιων εικόνων, απέσπασαν θετικά σχόλια και ανανέωσαν την εορταστική ατμόσφαιρα στο κέντρο της Καλαμάτας.

Τις αλλαγές συντόνισε ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης, ο οποίος ζήτησε μάλιστα τη γνώμη μαθητών για το πώς θα ήθελαν να είναι στολισμένη η πλατεία τα Χριστούγεννα. Ζητώντας του να μας δώσει μια πρώτη γεύση για το τί θα δούμε φέτος, ο ίδιος σημείωσε πως πέρα από την τοποθέτηση -και πάλι- φυσικού δέντρου, η φάτνη θα τοποθετηθεί κάτω από αυτό, αντί στο Πνευματικό Κέντρο, όπου βρισκόταν τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, νέα στολίδια θα προστεθούν στον φετινό διάκοσμο της πόλης, προκειμένου να επεκταθεί ή να ανανεωθεί ο στολισμός σε περισσότερους δρόμους, όπως η Νέα Είσοδος, η Αρτέμιδος, η Ναυαρίνου, η Μακεδονίας και η Λακωνικής. «Φέτος πιστεύω θα ικανοποιήσουμε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας», δήλωσε στην “Ε” ο πρόεδρος της Φάρις, προσθέτοντας ότι θα γίνει προσπάθεια να ενισχυθεί και ο σταθερός στολισμός της πόλης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις αλλαγές που είχαν ακουστεί από πέρυσι για την 23ης Μαρτίου αλλά πήγαν πίσω (λόγω της ανάπλασης) με το πλάνο να αφορά την μετακίνηση της γιορτινής μπάλας και την τοποθέτηση εκεί ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου. Τα στολίδια μάλιστα θα κατασκευαστούν όπως μας είπε από παιδιά, δίνοντας στην πρωτοβουλία έναν επιπλέον συμβολισμό και κοινωνικό χαρακτήρα.

Ο Σωτήρης Κριτσωτάκης εκτίμησε πως το άναμμα του δέντρου το οποίο θα γίνει νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές (28/11), θα δώσει ώθηση τόσο στην ψυχολογία του κόσμου όσο και στην εμπορική κίνηση, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα στην πόλη. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ακόμη ότι η “Πλατεία των Ευχών” θα λειτουργήσει και φέτος υπό τη διοργάνωση του ΣΕΜ, ενώ τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης συνεργασιών με περισσότερους συλλόγους, τονίζοντας πως “οι γιορτές χρειάζονται ενεργή συμμετοχή όλων”. Απαντώντας τέλος σε ερώτηση για το ενδεχόμενο τοποθέτησης παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία, εξήγησε πως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, καθώς οι καιρικές συνθήκες της Καλαμάτας με τις υψηλές θερμοκρασίες δεν το ευνοούν.

«Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα για στολισμό και να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερες γειτονιές. Το πρώτο βήμα έγινε ωστόσο από πέρυσι με αγορές κατασκευών, έτσι ώστε κάθε χρόνο να ανοιγόμαστε και εκτός κέντρου. Νομίζω πως είναι μια περίοδος που αξίζει να επενδύουμε. Τότε κυκλοφορεί το χρήμα, έχουμε επισκέπτες από άλλες περιοχές και μεγάλη κινητικότητα. Πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτό το σκέλος, γιατί το όφελος επιστρέφει στην αγορά και στην πόλη μας” συμπλήρωσε ο κ. Κριτσωτάκης.

Η έγκριση προϋπολογισμού εξόδων για τον εορταστικό στολισμό και τις εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στην 23η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης.