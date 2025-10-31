Η “Θυσία” του Μπάμπη Τσόκα προβάλλεται στην Πάτρα

Η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία, ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών και ο Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Πατρών "Ο Παπαφλέσσας" προσκαλούν το κοινό στην προβολή της κινηματογραφικής ταινίας "Θυσία", του Μπάμπη Τσόκα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 μ.μ., στον κινηματογράφο "Πάνθεον" στην Πάτρα.

Η υπόθεση της ταινίας ξεκινά με μια φλογερή συνάντηση με αντιζηλία και άγρια ερωτικά πάθη και εκτυλίσσεται σε μία τραγική ιστορία γεμάτη πόνο και συγκίνηση, που ταξιδεύει στην καθημερινότητα της πόλης της Πρέβεζας και της Ελλάδας. Στην ταινία διαδραματίζονται αληθινά γεγονότα από την 21η Οκτωβρίου 1912 και την απελευθέρωση της Πρέβεζας, τον διχασμό, την πυρπόληση της Σμύρνης το 1922 και τον ξεριζωμό των Ελλήνων, τον μεσοπόλεμο, τα στρατιωτικά κινήματα, τις Δικτατορίες έως και τον βομβαρδισμό της Πρέβεζας την 28η Οκτωβρίου 1940.

Περιλαμβάνει γυρίσματα στη Μεσσηνία και βασίζεται στο βιβλίο του Απόστολου Τάσση «Το ρολόι μέσα στο σύννεφο». Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Καλαματιανούς Χρήστο Ζερίτη και Μυρτώ Καμβυσίδη. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.