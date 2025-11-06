Καλαμάτα: Με Γιώργο Τσαλίκη η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου

Μια σειρά από εορταστικές εκδηλώσεις για το κοινό αναμένονται το επόμενο διάστημα στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς .

Η έναρξη θα γίνει με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, συνοδευόμενη από συναυλία του Γιώργου Τσαλίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγαπημένος τραγουδιστής θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς, επιλογή που κρίνεται στοχευμένη, καθώς οι επιτυχίες και ο ενθουσιασμός του συνάδουν απόλυτα με το εορταστικό κλίμα των ημερών.

Για την εμφάνιση του απομένουν τυπικές λεπτομέρειες ώστε να “ντύσει” μουσικά τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στην κεντρική πλατεία, με το event να πραγματοποιείται φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Ο Γιώργος Τσαλίκης φαίνεται να προκρίθηκε από την επιτροπή που εξετάζει τις προτάσεις για τους καλλιτέχνες, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται εντός των επόμενων ημερών.

Θα ακολουθήσουν οι φωταγωγήσεις του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία 23ης Μαρτίου και των θεματικών κατασκευών (Μπάλας-Καραβιού), με τη συμμετοχή των ΚΔΑΠ, της Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου και της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Για τα παιδιά θα πραγματοποιηθούν πλήθος δράσεων στην κεντρική πλατεία και στο λιμάνι, όπως διαδραστικά παιχνίδια, κουκλοθέατρο, μουσικοθεατρικά δρώμενα και προβολές ταινιών στο ψηφιακό πλανητάριο. Αντίστοιχες παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν και στις τοπικές κοινότητες, με μουσικά δρώμενα και στολισμούς σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Οσο για την “Πλατεία των Ευχών”, οι προετοιμασίες του ΣΕΜ έχουν ξεκινήσει, με τις κατασκευές του στην κεντρική πλατεία να αναμένεται να δώσουν την δικιά τους νότα στον εορταστικό διάκοσμο.