«Kalamata Dance Cup 2025» σήμερα και αύριο στην Τέντα

Η διεξαγωγή του Φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμάτας «Dance Challenge» σε συνεργασία με την PolisArt Κοιν.Σ.Επ. θα λάβει χώρα στο κλειστό της Τέντας, περιλαμβάνοντας διαγωνισμούς χορού, παραστάσεις και εργαστήρια για χορευτές όλων των επιπέδων και ειδών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σήμερα Σάββατο θα παρουσιαστούν το πρωί κατηγορίες Κλασσικού - Σύγχρονου Χορού, το μεσημέρι Hip – Hop & Commercial Dance και το απόγευμα ζεϊμπέκικο και χασάπικο. Αύριο το πρόγραμμα θα κλείσει με τις κατηγορίες ΑμεΑ (Para Dance) το πρωί και με Latin American & Ballroom το απόγευμα. Παράλληλα, το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ θα πραγματοποιηθούν δύο γιορτές Gala, αφιερωμένες στο πολιτιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης, με την επίσημη παρουσίαση των κριτών και των χωρών συμμετοχής, σε ένα εντυπωσιακό ταξίδι παράδοσης, ρυθμού και διεθνούς φιλίας. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια χορού από τους καταξιωμένους προσκεκλημένους διεθνείς κριτές και προπονητές στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, για πρώτη φορά φέτος δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες, προσφερόμενα από τη διοργάνωση του KDC. Τα σεμινάρια θα καλύψουν τα σημαντικότερα είδη χορού του Φεστιβάλ, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, έμπνευσης και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Περισσότερες πληροφορίες στο kalamatadancecup.com.