eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2025 19:48

Ενημερωτική δράση στα Φιλιατρά για πρόληψη ναρκωτικών

Γράφτηκε από τον

Ενημερωτική δράση στα Φιλιατρά για πρόληψη ναρκωτικών

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη των ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Φουρναράκειο Πνευματικό Κέντρο Φιλιατρών.

Παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν την τόσο σημαντική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών «Ο Πυρσός». Με απόλυτα εμπεριστατωμένες εισηγήσεις, επιστημονικά στοιχεία και συμπεράσματα από την εμπειρία τους και από στατιστικές έρευνες οι δύο έμπειροι ομιλητές, ο Αναστάσιος Δεληγιάννης τμηματάρχης Α', διοικητής του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Μεσσηνίας και η Φωτεινή Βλαχοπουλιώτη κοινωνική ανθρωπολόγος, υπεύθυνη του ΚΕΠΕΠΨΥ Μεσσηνίας, ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους σχετικά με το θέμα.
Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με το κοινό.
Κ.Μπ.

 

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις