Ενημερωτική δράση στα Φιλιατρά για πρόληψη ναρκωτικών

Παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν την τόσο σημαντική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Φιλιατρών «Ο Πυρσός». Με απόλυτα εμπεριστατωμένες εισηγήσεις, επιστημονικά στοιχεία και συμπεράσματα από την εμπειρία τους και από στατιστικές έρευνες οι δύο έμπειροι ομιλητές, ο Αναστάσιος Δεληγιάννης τμηματάρχης Α', διοικητής του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Μεσσηνίας και η Φωτεινή Βλαχοπουλιώτη κοινωνική ανθρωπολόγος, υπεύθυνη του ΚΕΠΕΠΨΥ Μεσσηνίας, ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους σχετικά με το θέμα.

Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με το κοινό.

Κ.Μπ.