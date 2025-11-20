Σύλλογος Γυναικών Μικρομάνης: Εκδήλωση για εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Μικρομάνης την Τρίτη 25/11 στις 6 μ.μ. στο πρώην δημοτικό σχολείο.

Αυτή η ημέρα καθιερώθηκε για να αναδείξει και να καταπολεμήσει τη βία κατά των γυναικών, αναγνωρίζοντας τις διάφορες μορφές της, όπως ο βιασμός, η ενδοοικογενειακή βία και το trafficking.

Η δράση αυτή, με ομιλήτριες την Πιπίνα Κουμάντου, αντιδήμαρχο Οικονομικών και θεμάτων νομικής υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, και τη Μαρία Καραγιάννη, συγγραφέα, πραγματοποιείται με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη ενός φαινομένου που εξακολουθεί να πλήττει γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.