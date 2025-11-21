Δημιουργικό Χριστουγεννιάτικο εργαστήριο για νέους στο αναγνωστήριο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας

Ένα ξεχωριστό δημιουργικό εργαστήριο στο πνεύμα των γιορτών και της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. στο Αναγνωστήριο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, από το Συμβούλιο Νεολαίας Καλαμάτας.

Η δράση απευθύνεται σε νέους που θέλουν να προσφέρουν λίγη χαρά και ζεστασιά μέσα από τη δημιουργικότητά τους. Στόχος του εργαστηρίου είναι η κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών και ευχετήριων καρτών, οι οποίες θα προσφερθούν στους ηλικιωμένους του τοπικού γηροκομείου —ή και σε άλλες κοινωνικές ομάδες— ως μια απλή, ανθρώπινη κίνηση αγάπης και αλληλεγγύης. Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν: Στολίδια από πηλό, Χριστουγεννιάτικες κάρτες από χαρτόνια, μαρκαδόρους και γκλίτερ, με χειρόγραφες ευχές για Καλά Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά και άλλα μηνύματα.

Επιπλέον, στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου θα βρίσκεται ένα “Δέντρο Ευχών”, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κρεμάσουν τις δικές τους ευχές ή μηνύματα αγάπης και ελπίδας, δημιουργώντας ένα συλλογικό, γιορτινό σύμβολο προσφοράς και καλοσύνης.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας, της δημιουργικής έκφρασης και κυρίως στην καλλιέργεια του πνεύματος προσφοράς, δείχνοντας πως ακόμα και μια μικρή χειρονομία μπορεί να φωτίσει τις καρδιές μας.

Πρακτικές Πληροφορίες

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Όλα τα απαραίτητα υλικά θα είναι διαθέσιμα στον χώρο.

Για την ενίσχυση μελλοντικών δημιουργικών δράσεων του Συμβουλίου Νεολαίας, όσοι το επιθυμούν μπορούν προαιρετικά να φέρουν:

Υλικά γενικής χρήσης: σφουγγαράκια, σπάτουλες, ακρυλικά χρώματα, πινέλα, χαρτί ακουαρέλα, παλέτες

σφουγγαράκια, σπάτουλες, ακρυλικά χρώματα, πινέλα, χαρτί ακουαρέλα, παλέτες Επιπλέον υλικά ειδικά για τη συγκεκριμένη δράση: γκλίτερ, αυτοκόλλητα, καλούπια για πηλό (κουπ).

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, γι’ αυτό απαιτείται προηγούμενη εγγραφή εδώ.