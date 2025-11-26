Βράβευση του Δημ. Γιαννημάρα στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Στην αίθουσα «Καποδίστριας» του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών στις 22 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η βράβευση του τ. Δημάρχου Δυτικής Μάνης Δημητρίου Γιαννημάρα για το συγγραφικό του έργο και ιδιαίτερα για τη διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς από τον Ομιλο «MedProfessionals» και του Διεθνούς Κέντρου Ελληνισμού στην Αθήνα.