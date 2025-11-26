Βράβευση του Δημ. Γιαννημάρα στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Στην εκδήλωση μίλησε διαδικτυακά ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Σεβασμιώτατος κ. Ελπιδοφόρος, έγιναν ιατρικές ανακοινώσεις και παρουσίαση της Α’ τάξης Ψηφιακού Δημοτικού Σχολείου με χρήση ΑΙ για τα Ελληνόπουλα της Διασποράς.
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025 18:45
Βράβευση του Δημ. Γιαννημάρα στο Πολεμικό Μουσείο ΑθηνώνΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Στην αίθουσα «Καποδίστριας» του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών στις 22 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η βράβευση του τ. Δημάρχου Δυτικής Μάνης Δημητρίου Γιαννημάρα για το συγγραφικό του έργο και ιδιαίτερα για τη διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς από τον Ομιλο «MedProfessionals» και του Διεθνούς Κέντρου Ελληνισμού στην Αθήνα.
Κατηγορία Εκδηλώσεις