Αφιερωμένο στην αλληλεγγύη και τον πολιτισμό: «Χορωδιακό gala» στο Μέγαρο Χορού

Ο Μουσικός Ομιλος Καλαμάτας «Ορφεύς», σε συνεργασία με τον Ιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό Σύλλογο Μεσσηνίας, διοργανώνει το «Χορωδιακό gala», μια εκδήλωση αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και τον πολιτισμό. Στη σκηνή θα εμφανιστούν η Παιδική-Νεανική Χορωδία "Rosarte" Αθηνών, η «Καλλιστώ» Χορωδία Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας, και το «Μελίφωνο» Φωνητικό Σύνολο του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, σε ένα πλούσιο πρόγραμμα που υπόσχεται να μαγέψει το κοινό. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη χορηγία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Δημήτρης Τζωρτζίνης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, τόνισε ότι στόχος είναι «να αφυπνίσουμε τους συνανθρώπους μας για την τέχνη και την κοινωνική ευθύνη». Ο Αγγελος Τσορφολιάς, ταμίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, αναφέρθηκε στη διοργάνωση, δίνοντας έμφαση στη συνέχεια της συνεργασίας των υγειονομικών φορέων της Μεσσηνίας και στον φιλανθρωπικό σκοπό της εκδήλωσης. Κάλεσε το κοινό να εξασφαλίσει έγκαιρα τα εισιτήρια, καθώς εξαντλούνται γρήγορα.

Ο Ιάκωβος Περρώτης, δημοτικός σύμβουλος, μίλησε για μια μεγάλη μουσική γιορτή, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, έναν χώρο που αποτελεί κόσμημα για τον πολιτισμό της πόλης. Υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της συμμετοχής της νεανικής χορωδίας "Rosarte", μιας από τις πιο αναγνωρισμένες παιδικές-νεανικές χορωδίες της Ελλάδας με διεθνείς διακρίσεις, επισημαίνοντας ότι η παρουσία της ανεβάζει τον καλλιτεχνικό πήχη της διοργάνωσης. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι τοπικές χορωδίες, «Καλλιστώ» και «Μελίφωνο», θα παρουσιάσουν ένα πολυδιάστατο και πλούσιο πρόγραμμα, αναδεικνύοντας τη δύναμη και την ομορφιά της χορωδιακής τέχνης.

Ο Αλέξανδρος Μπουφέας, πρόεδρος του Μουσικού Ομίλου «Ορφέας», τόνισε ότι το gala συνδυάζει καλλιτεχνική αξία και φιλανθρωπικό σκοπό, παραπέμποντας στην παροιμία «Με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια». Υπογράμμισε ότι η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας των τριών Ιατρικών Συλλόγων με τον «Ορφέα» για έναν καλό σκοπό, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να στηρίξει ταυτόχρονα την τέχνη και φιλανθρωπικές δράσεις. Αναφέρθηκε στις περσινές δράσεις, όπου περίσσεψαν αρκετά χρήματα, τα οποία διατέθηκαν στον Σύλλογο «Υπομονή», στον Ερυθρό Σταυρό Καλαμάτας, στο Φιλόπτωχο Ταμείο της Μητρόπολης Μεσσηνίας και στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», επισημαίνοντας ότι η συμβολή του κοινού ήταν καθοριστική.

Οι πόρτες του Μεγάρου Χορού θα ανοίξουν στις 7:30 μ.μ. Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται στο βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις».

Κ.Δρ.