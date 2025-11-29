Φωταγωγείται το δέντρο στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας

Ύστερα από τη φωταγώγηση του δέντρου στην Κεντρική Αγορά την περασμένη Τετάρτη, σήμερα Σάββατο θα φωταγωγηθεί το φυσικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία, με ένα πλούσιο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων, έχοντας ως ξεχωριστή στιγμή τη συναυλία του Γιώργου Τσαλίκη. Το εορταστικό πρόγραμμα ξεκινά στις 6 μ.μ. με τον Αι Βασίλη να υποδέχεται τα παιδιά, περιλαμβάνοντας δράσεις όπως face painting και bubble show. Θα ακολουθήσουν συναυλίες από τον «Εισαγγελέα» και το νεανικό χορωδιακό σύνολο του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, ενώ στις 7.30 μ.μ. θα γίνει η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και θα ακολουθήσει συναυλία με τον Γιώργο Τσαλίκη. Αύριο Κυριακή στις 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου καραβιού στην Προκυμαία του λιμανιού με τις μελωδίες της χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.