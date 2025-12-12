Ρομποτική, τεχνολογία και καινοτομία στο επίκεντρο της Καλαμάτας το 2026 - Διπλή δράση “Kalamata Tech Expo & Intelligent Systems Festival”

Την εξειδίκευση πίστωσης ύψους έως 37.199 ευρώ, ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας για τη διοργάνωση της διπλής τεχνολογικής δράσης “Kalamata Tech Expo & Intelligent Systems Festival”, που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 8–10 Μαΐου του 2026.

Η εισήγηση που εγκρίθηκε αφορά στην κάλυψη των αναγκών για την υλοποίηση της μεγάλης τεχνολογικής διοργάνωσης, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο Τεχνολογική Έκθεση όσο και το 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων, έναν θεσμό που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει εντυπωσιακή απήχηση σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα φιλοξενήσει την έκθεση νέων τεχνολογιών και ρομποτικής, με τη συμμετοχή εταιρειών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Παράλληλα, στις 9 Μαΐου, θα διεξαχθεί το Φεστιβάλ Ρομποτικής με συμμετοχές μαθητικών ομάδων από όλη τη χώρα καθώς και από σχολεία των ΗΠΑ. Για τις μικρότερες ηλικίες (προσχολική – Γ’ Δημοτικού), οι ομάδες θα παρουσιάσουν έργα με θέμα «Προστατεύω τα Δάση», ενώ για μαθητές από Δ’ Δημοτικού και άνω θα υπάρχουν τομείς συμμετοχής στη ρομποτική, στα ευφυή συστήματα, αλλά και στα πειράματα Φυσικής και Χημείας. Προβλέπονται επίσης δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια από το ΕΚΠΑ και παροχή υλικού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση, ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει τη στρατηγική του επένδυση στην καινοτομία, την εκπαίδευση και την κλιματική ουδετερότητα, αξιοποιώντας την εμπειρία των ιδιαίτερα επιτυχημένων προηγούμενων διοργανώσεων. Η χρηματοδότηση θα καλύψει υπηρεσίες οργάνωσης, γραμματειακής υποστήριξης, προβολής και άλλες λειτουργικές ανάγκες, ενώ, όπως διευκρινίζεται, σε περίπτωση χορηγιών ή επιχορηγήσεων το κόστος για τον Δήμο θα μειωθεί αντίστοιχα. Το “Kalamata Tech Expo & Intelligent Systems Festival” αναμένεται να αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό τεχνολογικό γεγονός για την πόλη, ενισχύοντας τόσο την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και την εικόνα της Καλαμάτας ως σύγχρονου κέντρου καινοτομίας.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου σχολίασε πως επιθυμία του Δήμου χρόνο με το χρόνο είναι το φεστιβάλ να μεγαλώνει, τονίζοντας την καθοριστική συμβολή του Φώτη Ασημακόπουλου (επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου Καλαμάτας). Ο ίδιος υπενθύμισε την επιτυχία του 4ου Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου του 2025, το οποίο σημείωσε ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών, με πάνω από 1.300 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα, 96 ομάδες και δύο από ελληνόφωνο σχολείο του Μαϊάμι.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός εστίασε στις κύριες και στις δευτερεύουσες ανάγκες του Δήμου, λέγοντας πως ναι μεν η Ρομποτική είναι σημαντική αλλά δεν ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Ο ίδιος, εκτίμησε πως θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στο φαγητό, στη στέγαση και στην παιδεία, και ύστερα στα υπόλοιπα.

Να σημειωθεί πως από το Δήμο έχει προγραμματιστεί στις 19 Δεκεμβρίου εκδήλωση απολογισμού του 4ου Φεστιβάλ Ρομποτικής και παρουσίασης της επόμενης διοργάνωσης, σε χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα.