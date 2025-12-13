eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025 08:44

Σε εορταστικούς ρυθμούς η Κυπαρισσία

Σε εορταστικούς ρυθμούς η Κυπαρισσία

Η φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων στο εμπορικό κέντρο και στην πλατεία της Κυπαρισσίας έγινε το απόγευμα της Πέμπτης βάζοντας την πόλη σε ρυθμούς Χριστουγέννων.

Η αρχή έγινε από το εμπορικό κέντρο, όπου με μουσική και χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τους κανταδόρους της πολυφωνικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας φωταγωγήθηκε η συμβολική ελιά που έχει τοποθετηθεί στον χώρο. Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμητρα Ανδρινοπούλου έδωσε ευχές για τις ημέρες των Χριστουγέννων, ενώ ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σπύρος Χηνόπουλος κάλεσε τους καταναλωτές να προτιμήσουν τις τοπικές αγορές για τα ψώνια τους. Ο Σύλλογος Γυναικών Κυπαρισσίας προσέφερε γλυκίσματα και ποτά.

Στη συνέχεια έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία με χριστουγεννιάτικα τραγούδια και διασκεδαστικά παιχνίδια για τα παιδιά. Ευχές έδωσε η αντιδήμαρχος κ. Ανδρινοπούλου, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς και ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος, σημειώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην πλατεία και το χριστουγεννιάτικο τρενάκι.

