Φωταγωγήθηκαν τα δέντρα στα Φιλιατρά

Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα των σχολείων και της πόλης φωταγωγήθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στα Φιλιατρά.

Η φωταγώγηση έγινε υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων μελωδιών από τη Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων. Ευχές για τις ημέρες των Χριστουγέννων που έρχονται έδωσε ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης.

