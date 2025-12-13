Φωταγωγήθηκαν τα δέντρα στα Φιλιατρά

10:57 13/12
Η φωταγώγηση έγινε υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων μελωδιών από τη Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων. Ευχές για τις ημέρες των Χριστουγέννων που έρχονται έδωσε ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης.
Κ.Μπ.
Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα των σχολείων και της πόλης φωταγωγήθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στα Φιλιατρά.
