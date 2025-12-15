Παρουσιάστηκε το «Σκόρπια κι ανάλεκτα» της Φωτεινής Τομαή: Ενδιαφέρουσες αφηγήσεις για σημαντικές προσωπικότητες  

Ενδιαφέρουσες αφηγήσεις γεγονότων με πρωταγωνιστές σημαντικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής περιόδου, Ελληνες και ξένους, περιλαμβάνει το βιβλίο «Σκόρπια κι ανάλεκτα» της Φωτεινής Τομαή (απ’ τις εκδόσεις Παπαζήση) το οποίο παρουσιάστηκε το Σάββατο στο Πολεμικό Μουσείο Καλαμάτας.

Ομιλητές ήταν ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος, ο εικαστικός και συγγραφέας Θανάσης Λάλας και ο Ανδρέας Θ. Πάγκαλος από το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Και οι τρεις μίλησαν με κολακευτικά λόγια για την συγγραφέα ως άνθρωπο και διπλωμάτη, όπως και για το βιβλίο.

Η Φωτεινή Τομαή, αρχαιολόγος, με μακρά θητεία στο υπουργείο των Εξωτερικών, τακτική αρθρογράφος (2006-2013) της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» και άλλων φύλλων του Αθηναϊκού και επαρχιακού Τύπου, επιμελήτρια και συγγραφέας δεκαοκτώ εκδόσεων του ΥΠΕΞ, διηύθυνε επί μακρό διάστημα (1993-2019) την Υπηρεσία Διπλωματικού Αρχείου αφήνοντας ισχυρό το αποτύπωμά της, και διετέλεσε εθνική εκπρόσωπος σε τρεις διεθνείς οργανισμούς για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος έχοντας λάβει διεθνείς διακρίσεις για το έργο της. Αφυπηρέτησε με τον τίτλο του πρεσβευτή ε.τ.