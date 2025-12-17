Κεντρική Αγορά Καλαμάτας: “Agora Christmas Run” και ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή

"Τρέχουμε ή περπατάμε περιμετρικά της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, με τον Άη Βασίλη να δίνει το σύνθημα έναρξης στις 11 το πρωί. Η αφετηρία του αγώνα θα είναι στον χώρο των Βιολογικών Προϊόντων. Πριν το τρέξιμο κάθε παιδί θα πάρει δώρο το σκουφάκι του Αη Βασίλη και στον τερματισμό ένα μετάλλιο. Αμέσως μετά, ακολουθούν εκπλήξεις για τους μικρούς αθλητές και αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στον χαρούμενο αγώνα. Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη χρονιά που από τη Διοίκηση της Αγοράς διοργανώνεται ο συγκεκριμένος αγώνας και σκοπός είναι να καθιερωθεί, κάθε χρόνο παραμονές Χριστουγέννων" τονίζεται από τους διοργανωτές.

Έχουν προγραμματιστεί, επίσης, παράλληλες δράσεις αλλά και γευστικές εκπλήξεις με τη συμμετοχή των επαγγελματιών της Αγοράς, καθώς τα καταστήματα λόγω του εορταστικού ωραρίου θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα στον κόσμο να κάνει τα ψώνια του.