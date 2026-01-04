eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Στην Καλαμάτα o Αλέξανδρος Τσουβέλας - Άνοιξε δεύτερη παράσταση μετά το γρήγορο sold out

Παράσταση stand up comedy με τίτλο “Εξωγήινος - Winter tour” θα δώσει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας το Σάββατο 24/1 στο Horizon Blu.

Υστερα από το επιτυχημένο πέρασμα του το καλοκαίρι από τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, ο αγαπημένος stand-up comedian επιστρέφει με την χειμερινή εκδοχή της παράστασής του. “Αλήθεια, πόσες φορές έχετε νιώσει και εσείς "εξωγήινοι" μέσα στην ίδια σας την παρέα, την οικογένεια και την σχέση σας; Ο ¨Εξωγήινος¨ Τσούβι προσγειώνεται με νέα παράσταση για να προσφέρει γέλιο… Ταξιδεύει στον χρόνο και συγκρίνει εποχές, νιώθοντας ξένος στα νέα ήθη κι έθιμα… Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, απρόβλεπτος όσο ποτέ, αυτοσχεδιάζει, μιλάει πολλές και διαφορετικές γλώσσες, κάνει εφέ με το μυαλό και έχει πάντα τις κωμικές του κεραίες ανοιχτές… Για 90 και βάλε λεπτά, προσγειώνεται επί σκηνής και σκορπά γέλιο βγαλμένο από αυτό τον πλανήτη και τις πιο σκοτεινές καταστάσεις…” τονίζεται στην περιγραφή του event.

Να σημειωθεί πως η παράσταση των 9.30 μ.μ. είναι ήδη sold out, γι' αυτό και οι διοργανωτές άνοιξαν και δεύτερη την ίδια μέρα, στις 7 μ.μ..

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.

