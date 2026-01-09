Το 2026 ανέτειλε στη Βαμβακού με δράσεις για όλες τις ηλικίες

Στο σχολείο της Βαμβακούς, το παιχνίδι γίνεται εργαλείο μάθησης: ρακέτες badminton πετούν στον αέρα, μολύβια αποτυπώνουν τις εικόνες του χωριού και οι επισκέπτες σχεδιάζουν ελεύθερα ό,τι βλέπουν γύρω τους. Ο πηλός μεταμορφώνεται σε παραμυθο-ήρωες, οι μύθοι του Αισώπου ζωντανεύουν μέσα από μουσική και κίνηση, και όλοι ανακαλύπτουν τον παιδικό τους εαυτό, αφήνοντας τη φαντασία και τη διασκέδαση να κυριαρχήσουν σε ένα «σχολείο αλλιώς».

O Φεβρουάριος ξεκινά με τη γαστρονομία να αποκτά οικογενειακό χαρακτήρα με χειμωνιάτικα brunch που ενώνουν γενιές γύρω από το ίδιο τραπέζι. Παράλληλα, στο V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF), η επιστήμη συναντά την παράδοση και την τεχνολογία. Οι συμμετέχοντες πειραματίζονται παρασκευάζοντας παραδοσιακές κηραλοιφές ή καθοδηγούν ρομπότ σε «χιονο-αποστολές», ενώ η χημεία και ο προγραμματισμός γίνονται παιχνίδι και δημιουργική ανακάλυψη. Για όσους αναζητούν στιγμές χαλάρωσης, οι συνεδρίες massage στον Παραδοσιακό Ξενώνα προσφέρουν αναζωογόνηση και γαλήνη με θέα το βουνό — ιδανικό για ένα χειμωνιάτικο σαββατοκύριακο μακριά από τη φασαρία της πόλης. Και για να ολοκληρωθεί η εμπειρία, αρκεί να φορέσουμε τα ακουστικά μας και να αφεθούμε στην Ψηφιακή Πολιτιστική Διαδρομή: ακολουθώντας τα σημειώματα στους παλιούς τοίχους και σκανάροντας τα QR codes στις στήλες από καθρέπτη, το χωριό αφηγείται τις δικές του ιστορίες. Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αύριο Σάββατο το πρόγραμμα ξεκινά με Badminton για παιδιά και οικογένειες, προσφέροντας μια ευχάριστη αθλητική εμπειρία για όλους. Την Κυριακή πραγματοποιείται η δράση «Σχεδιάζοντας ελεύθερα ό,τι βλέπεις στη Βαμβακού», για παιδιά από 7 ετών και άνω. Το Σάββατο 17/01 οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν κηραλοιφές και να συμμετάσχουν σε δημιουργικό V.Lab, για ηλικίες 7+. Την Κυριακή 18/01 τα παιδιά από 6 ετών και άνω συμμετέχουν στη δράση «Τα ρομπότ σε χιονο-αποστολή», συνδυάζοντας τεχνολογία και φαντασία. Το Σάββατο 24/01 μικροί και μεγάλοι καλούνται να γνωρίσουν τους «Παραμυθο-ήρωες» μέσα από το Clay Play Stories, μια δραστηριότητα ανοιχτή σε όλους. Την Κυριακή 25/01 προτείνεται το «Σχολείο… αλλιώς», μια εμπειρία παιχνιδιού, δημιουργίας και ελευθερίας για όλες τις ηλικίες. Το Σάββατο 31/01 το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τα «Παραμυθοτράγουδα», μια μουσικοαφηγηματική δράση για παιδιά 5 έως 12 ετών. Καθημερινά Ψηφιακή Πολιτιστική Διαδρομή.