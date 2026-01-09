eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 09 Ιανουαρίου 2026 14:15

Το 2026 ανέτειλε στη Βαμβακού με δράσεις για όλες τις ηλικίες

Αυτόν τον Ιανουάριο στη Βαμβακού μικροί και μεγάλοι καλούνται να παίξουν, να μάθουν, να δημιουργήσουν, να ξεκουραστούν και να έρθουν πιο κοντά στη φύση… αλλά και ο ένας δίπλα στον άλλον.

Στο σχολείο της Βαμβακούς, το παιχνίδι γίνεται εργαλείο μάθησης: ρακέτες badminton πετούν στον αέρα, μολύβια αποτυπώνουν τις εικόνες του χωριού και οι επισκέπτες σχεδιάζουν ελεύθερα ό,τι βλέπουν γύρω τους. Ο πηλός μεταμορφώνεται σε παραμυθο-ήρωες, οι μύθοι του Αισώπου ζωντανεύουν μέσα από μουσική και κίνηση, και όλοι ανακαλύπτουν τον παιδικό τους εαυτό, αφήνοντας τη φαντασία και τη διασκέδαση να κυριαρχήσουν σε ένα «σχολείο αλλιώς».

O Φεβρουάριος ξεκινά με τη γαστρονομία να αποκτά οικογενειακό χαρακτήρα με χειμωνιάτικα brunch που ενώνουν γενιές γύρω από το ίδιο τραπέζι. Παράλληλα, στο V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF), η επιστήμη συναντά την παράδοση και την τεχνολογία. Οι συμμετέχοντες πειραματίζονται παρασκευάζοντας παραδοσιακές κηραλοιφές ή καθοδηγούν ρομπότ σε «χιονο-αποστολές», ενώ η χημεία και ο προγραμματισμός γίνονται παιχνίδι και δημιουργική ανακάλυψη. Για όσους αναζητούν στιγμές χαλάρωσης, οι συνεδρίες massage στον Παραδοσιακό Ξενώνα προσφέρουν αναζωογόνηση και γαλήνη με θέα το βουνό — ιδανικό για ένα χειμωνιάτικο σαββατοκύριακο μακριά από τη φασαρία της πόλης. Και για να ολοκληρωθεί η εμπειρία, αρκεί να φορέσουμε τα ακουστικά μας και να αφεθούμε στην Ψηφιακή Πολιτιστική Διαδρομή: ακολουθώντας τα σημειώματα στους παλιούς τοίχους και σκανάροντας τα QR codes στις στήλες από καθρέπτη, το χωριό αφηγείται τις δικές του ιστορίες. Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Αύριο Σάββατο το πρόγραμμα ξεκινά με Badminton για παιδιά και οικογένειες, προσφέροντας μια ευχάριστη αθλητική εμπειρία για όλους. Την Κυριακή πραγματοποιείται η δράση «Σχεδιάζοντας ελεύθερα ό,τι βλέπεις στη Βαμβακού», για παιδιά από 7 ετών και άνω. Το Σάββατο 17/01 οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν κηραλοιφές και να συμμετάσχουν σε δημιουργικό V.Lab, για ηλικίες 7+. Την Κυριακή 18/01 τα παιδιά από 6 ετών και άνω συμμετέχουν στη δράση «Τα ρομπότ σε χιονο-αποστολή», συνδυάζοντας τεχνολογία και φαντασία. Το Σάββατο 24/01 μικροί και μεγάλοι καλούνται να γνωρίσουν τους «Παραμυθο-ήρωες» μέσα από το Clay Play Stories, μια δραστηριότητα ανοιχτή σε όλους. Την Κυριακή 25/01 προτείνεται το «Σχολείο… αλλιώς», μια εμπειρία παιχνιδιού, δημιουργίας και ελευθερίας για όλες τις ηλικίες. Το Σάββατο 31/01 το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τα «Παραμυθοτράγουδα», μια μουσικοαφηγηματική δράση για παιδιά 5 έως 12 ετών. Καθημερινά Ψηφιακή Πολιτιστική Διαδρομή.

