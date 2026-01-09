Ένωση Μεσσήνιων Συγγραφέων: Τέταρτη συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης

Το μυθιστόρημα που θα σχολιαστεί είναι "Η χορτοφάγος", της Νοτιοκορεάτισσας νομπελίστας συγγραφέως Χαν Γκανγκ. Ενα υποβλητικό και σοκαριστικό μυθιστόρημα, που στοχάζεται πάνω στο σώμα, τη διαφορετικότητα, την ψυχική ασθένεια και τη δύναμη της λογοτεχνίας. Θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας.Η Λέσχη Ανάγνωσης είναι ανοιχτή σε όλους όσοι αγαπούν το βιβλίο και δεν περιορίζεται στα μέλη της Ενωσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 6977206864 (Αντωνία Παυλάκου) και 6934827021 (Μαρία Νταλλή) ή να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στα salvadordal@gmail.com και messinionsyggrafeonenosi@gmail.com.