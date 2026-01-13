Σύλλογος Φιλοπρόοδων Φιλιατρών: Η πρώτη επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια ζωής

Σε ατμόσφαιρα γιορτής, υπερηφάνειας και βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλη εορταστική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στο κατάμεστο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός ιστορικού επετειακού έτους.

Η εκδήλωση άνοιξε με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου από την πρόεδρο Παρασκευή Παντελάκη, πλαισιωμένη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους πρώην προέδρους Χαράλαμπο Παγάνη και Βασίλη Λύκο. Σε κλίμα θερμών ευχών και συγκινησιακής φόρτισης, η πρόεδρος αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία του Συλλόγου, υπογραμμίζοντας ότι εδώ και έναν αιώνα αποτελεί φάρο πολιτισμού, κοινωνικής προσφοράς και πνευματικής καλλιέργειας για τα Φιλιατρά.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, μέσα από το οποίο αναδείχθηκε με τον πιο εύγλωττο τρόπο ο πλούτος, η ποιότητα και η διαχρονικότητα των πολιτιστικών δράσεων του συλλόγου. Η Φιλαρμονική μάγεψε το κοινό με εορταστική συναυλία, ενώ τα τμήματα ελληνικού παραδοσιακού χορού του Συλλόγου παρουσίασαν με ξεχωριστή αρτιότητα χορούς από την Καππαδοκία, τα Δωδεκάνησα, την Ήπειρο, την Ικαρία, την Κοζάνη και τις Κυκλάδες, αποσπώντας το θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία και τους χαιρετισμούς τους εκπρόσωποι της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης. Ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Δημήτρης Καφαντάρης, και ο διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Γιάννης Αδρακτάς εξήραν το πολυσχιδές έργο και τη διαχρονική συμβολή του Συλλόγου στην πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Στην κατάμεστη αίθουσα, μέσα σε πανηγυρικό και ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, παρέστησαν ακόμη εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Μεταξύ αυτών ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρέας Φωτόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Αθανασόπουλος και Μαρία Παναγοπούλου, οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Φιλντίσης και Βασίλειος Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Φιλιατρών Νίκος Στριμπάκος, ο αρχιμουσικός της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας Κώστας Κτενάς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μορφωτικού Συλλόγου Φιλιατρών «Ο Πυρσός», ο δικηγόρος Ηλίας Γιαννόπουλος, καθώς και η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού Φωτεινή Στυλιανού, επιβεβαιώνοντας με την παρουσία τους το κύρος και τη σημασία της ιστορικής αυτής επετειακής βραδιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη δωρεά ύψους 1.000 ευρώ που ανακοίνωσε ο δήμαρχος Τριφυλίας για την ενίσχυση του Συλλόγου, ως έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του στον τόπο.

Η λαμπρή αυτή εκδήλωση αποτέλεσε πανηγυρικό προοίμιο ενός πλούσιου κύκλου δράσεων που θα ακολουθήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επετειακού έτους, αποδεικνύοντας ότι ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών, με ρίζες βαθιά στο παρελθόν και σταθερό βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζει να αποτελεί ζωντανό πυλώνα πολιτισμού, δημιουργίας και κοινωνικής προσφοράς.