Καλαμάτα: Hμερίδα για το STEM και την Τεχνητή Νοημοσύνη

Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις / STEM και Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διδακτική Διαδικασία» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου από τις 10 π.μ., στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, συγκεντρώνοντας διακεκριμένους πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης από όλη τη χώρα.

Η ημερίδα διοργανώνεται υπό την ευθύνη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με υπεύθυνο τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δημήτριο Οικονομόπουλο, και αναπληρωτή υπεύθυνο τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας Εκπαίδευσης Νικόλαο Χριστόπουλο, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τοπικών φορέων.

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη των σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, η ενσωμάτωση του STEM και της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδακτική πράξη, καθώς και ο προβληματισμός γύρω από τις παιδαγωγικές, τεχνολογικές και ηθικές διαστάσεις της χρήσης τους στην εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Μεταξύ άλλων, θα μιλήσουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος για τα ζητήματα ήθους που εγείρει η τεχνητή νοημοσύνη στη διδακτική διαδικασία, καθώς και πανεπιστημιακοί και ειδικοί επιστήμονες όπως οι Σαράντος Ψυχάρης, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, Διονύσιος Βαβουγυιός και Βασίλειος Πουλόπουλος.

Το απόγευμα, το ενδιαφέρον θα στραφεί στις πρακτικές εφαρμογές, με παρουσιάσεις για την επαυξημένη και μικτή πραγματικότητα, τη ρομποτική και τα σύγχρονα εργαστήρια STEM, ενώ θα ακολουθήσουν εργαστήρια και έκθεση τεχνολογιών AR/VR και ρομποτικής, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης του κοινού με τις νέες τεχνολογίες.