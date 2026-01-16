eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026 14:00

ΚΟΙΝΣΕΠ thera+: Δωρεάν συμβουλευτική στήριξη σε γονείς

Γράφτηκε από την

ΚΟΙΝΣΕΠ thera+: Δωρεάν συμβουλευτική στήριξη σε γονείς

Premium Strom

Μια σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία με επίκεντρο την οικογένεια υλοποιεί η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση thera+, προσφέροντας δωρεάν συμβουλευτική στήριξη σε γονείς, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες προκλήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας και τη σημασία της ενδυνάμωσης του γονεϊκού ρόλου.

Υπεύθυνη της δράσης είναι η Μαρία Παργανά, πτυχιούχος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην ουσιαστική υποστήριξη των γονέων σε θέματα όπως η επικοινωνία στο οικογενειακό περιβάλλον, η διαχείριση καθημερινών δυσκολιών και η ενδυνάμωση των γονεϊκών δεξιοτήτων. Η υπηρεσία απευθύνεται στο σύνολο των γονέων, με ιδιαίτερη μέριμνα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προάγοντας την κοινωνική συνοχή και υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση στη στήριξη και τη φροντίδα αποτελεί δικαίωμα και όχι προνόμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο: thera.yourdays@gmail.com.

*H thera+ δημιουργήθηκε στην Καλαμάτα από τις Γιώτα Τσιάλα, Αστρη Μαυρέα και Μαίρη Βυθούλκα, με στόχο την προώθηση του αθλητισμού, του πολιτισμού, της συνεργασίας και της συμμετοχικότητας μέσω προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις