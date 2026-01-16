ΚΟΙΝΣΕΠ thera+: Δωρεάν συμβουλευτική στήριξη σε γονείς

Μια σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία με επίκεντρο την οικογένεια υλοποιεί η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση thera+, προσφέροντας δωρεάν συμβουλευτική στήριξη σε γονείς, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες προκλήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας και τη σημασία της ενδυνάμωσης του γονεϊκού ρόλου.

Υπεύθυνη της δράσης είναι η Μαρία Παργανά, πτυχιούχος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην ουσιαστική υποστήριξη των γονέων σε θέματα όπως η επικοινωνία στο οικογενειακό περιβάλλον, η διαχείριση καθημερινών δυσκολιών και η ενδυνάμωση των γονεϊκών δεξιοτήτων. Η υπηρεσία απευθύνεται στο σύνολο των γονέων, με ιδιαίτερη μέριμνα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προάγοντας την κοινωνική συνοχή και υπογραμμίζοντας ότι η πρόσβαση στη στήριξη και τη φροντίδα αποτελεί δικαίωμα και όχι προνόμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο: thera.yourdays@gmail.com.

*H thera+ δημιουργήθηκε στην Καλαμάτα από τις Γιώτα Τσιάλα, Αστρη Μαυρέα και Μαίρη Βυθούλκα, με στόχο την προώθηση του αθλητισμού, του πολιτισμού, της συνεργασίας και της συμμετοχικότητας μέσω προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης.