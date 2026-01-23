«Ο Γουίνι και οι φίλοι του - Αποστολή Τιγροσύνη» στην Καλαμάτα

Το αγαπημένο αρκουδάκι των παιδιών και η παρέα του ζωντανεύουν στη σκηνή μέσα από τη νέα παραγωγή της Παιδικής Σκηνής Θεσσαλονίκης «Ο Γουίνι και οι φίλοι του - Αποστολή Τιγροσύνη», μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, μουσική και φαντασία που αναδεικνύει τη σημασία του να πιστεύεις στον εαυτό σου, να σηκώνεσαι κάθε φορά που πέφτεις και να μη χάνεις ποτέ μα ποτέ τη χαρά του παιχνιδιού.

Στην Καλαμάτα, η παράσταση θα ανέβει το Σάββατο στις 4 μ.μ. και στις 6 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Ο Γουίνι, ο Τίγρης, ο Πίγκλετ, ο Γκαρύ, ο Λαγός και η Κουκουβάγια μπλέκουν σε νέες, ξεκαρδιστικές αλλά και συγκινητικές χοροπηδοπεριπέτειες που μιλούν για τη φιλία, την αποδοχή, την επιμονή και, φυσικά, για τη χαρά του παιχνιδιού. Η παράσταση είναι ένα ζωντανό, μουσικοθεατρικό παιχνίδι γεμάτο θετική ενέργεια, γέλια και εκπλήξεις. Μια εμπειρία που δεν είναι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους που θέλουν να ξαναβρούν το παιδί μέσα τους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Δημήτρης Μέξης, Σκηνοθεσία: Ανδρονίκη Μαλακόζη, Μουσική : Μανώλης Γερεμπακάνης, Χορογραφίες: Δημήτρης Μέξης, Σκηνικά - Κοστούμια: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης, Φωτισμοί: Emin Sirimsi, Γραφιστικός σχεδιασμός: Playwalk, Φωτογραφίες & Βίντεο: Karen Gkiounasian, Παραγωγή: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης. Παίζουν: Βίκυ Δαλαμήτρα, Κωστής Κοσμίδης, Έρα Μπόικου, Θανάσης Σφέτσος. Στον ρόλο του αφηγητή ο Στέλιος Ζαφειρίου. Προπώληση στο βιβλιοπωλείο «Ολα χαρτί» (27210 63690) και ηλεκτρονικά στο more.com.